Viceprim-ministrul Ion Marcel Ciolacu va participa la ceremoniile dedicate Insurecției Naționale Slovace

Vicepremierul Ion Marcel Ciolacu va conduce delegația guvernamentală care va participa maine la ceremoniile dedicate marcării Insurecției Naționale Slovace, organizate la Zvolen și Banska Bystrica, in Slovacia. Din delegația romană fac parte secretarul de stat in cadrul Ministerului Apărării Naționale Mircea Dușa, ambasadorul Romaniei in Republica Slovacă, Steluța Arhire, general de brigadă Teodor Incicaș, Statul Major General, general – maior Petrică Lucian Foca, comandantul Comandamentului Forţelor Intrunite, consilierul de stat Florin Vodiță. Invitat special in delegația romană este generalul in retragere Neculai Pruteanu, veteran de război și unul dintre ultimii supraviețuitori care au luptat atat pe frontul de Est, cat și pe cel din Vest. Ostaşii romani au contribuit, alături de aliații lor, la eliberarea a peste 1700 de localități, intre care 31 de oraşe din intreaga Cehoslovacie. Delegația romană va participa la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Slovace și comemorării eroilor militari romani căzuți la datorie in al Doilea Război Mondial pe actualul teritoriu slovac. Cu acest prilej, vicepremierul Marcel Ciolacu va susține un discurs alături de președintele Republicii Slovace, Andrej Kiska, și prim-ministrul slovac, Robert Fico. De asemenea, oficialii romani vor depune coroane de flori la Cimitirul Militar al Armatei Romane din orașul Zvolen și la Monumentul Eroilor din centrul orașului Banska Bystrica, unde se află o placă in limba romană pe care este inscripționat Mulțumiri Armatei Romane, eliberatoarea orașului și vor participa la acordarea de decorații unor veterani de război. Vicepremierul Ciolacu și membrii delegației romane vor participa, totodată, la un dejun de lucru oferit de vicepremierul slovac Peter Pellegrini, ministru al Investițiilor și Informatizării.

