Vicepremierul Ion-Marcel Ciolacu: România este pregătită să gestioneze împreună cu partenerii europeni orice situație în contextul Brexit

Axele strategice de acţiune ale Guvernului Romaniei in contextul procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană au fost aprobate in cadrul unei noi reuniuni a Consiliului Interministerial pentru Brexit, desfășurată ieri la Palatul Victoria, prezidată de viceprim-ministrul Ion-Marcel Ciolacu. Ion-Marcel Ciolacu a relevat interesul Romaniei ca acest proces să fie gestionat de o manieră corectă și transparentă, in conformitate cu prevederile Tratatelor Uniunii Europene, și să asigure protejarea drepturilor și intereselor cetățenilor europeni și romani care locuiesc și lucrează pe teritoriul Marii Britanii. Romania va urmări cu pragmatism și principialitate obiectivele europene in procesul de negociere. – Documentul prezintă o serie de modalități prin care țara noastră și Uniunea Europeană pot transforma această provocare intr-o oportunitate. Doresc să generăm și să menținem un proces de informare și dialog deschis și susținut cu comunitatea romanească din Marea Britanie. Trebuie să arătăm cetățenilor romani că beneficiază de tot sprijinul nostru, că statul roman acționează in vederea protejării și garantării drepturilor acestora- , a subliniat vicepremierul. La reuniune au mai participat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, ministrul Sănătăţii, Florian-Dorel Bodog, ministrul Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Păstirnac, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ilan Laufer, ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu-Marian Pop, ministrul Tineretului şi Sportului, Marius-Alexandru Dunca, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Lucian Şova, ministrul Consultării Publice şi Dialogului Social, Gabriel Petrea, precum şi reprezentanţi la nivel de secretar de stat din cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerului Turismului, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Mediului, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Economiei. Elemente de context In iunie 2016, un referendum popular organizat in Marea Britanie a decis ieșirea acestei țări din Uniunea Europeană. In urma acestui rezultat, Guvernul britanic a declanșat, la 29 martie 2017, procedurile de retragere din Uniunea Europeană, conform art. 50 din Tratatul Uniunii Europene. Negocierile pentru stabilirea termenilor de retragere a Marii Britanii pot dura maximum doi ani, urmand ca la 30 martie 2019, pe perioada deținerii de către Romania a președinției Consiliului UE, Marea Britanie să piardă statutul de membru UE. In practică, este posibil ca această perioadă să fie urmată de un interval tranzitoriu care să permită clarificarea unor aspecte rămase pendinte in cadrul negocierilor. In primă fază, obiectivul negociatorilor il constituie agrearea unei retrageri ordonate. Această primă etapă a negocierilor are loc in patru runde, urmate de o decizie politică la Consiliul din luna octombrie 2017. Ulterior, intr-o a doua etapă a negocierilor, este vizată definirea viitoarei relații dintre UE și Marea Britanie. Consiliul Interministerial pentru Brexit este un organism guvernamental care adoptă liniile politice pentru definirea pozițiilor Romaniei in negocierile dintre UE27 și Marea Britanie. Consiliul este condus de Prim-ministrul Romaniei și coordonat de ministrul delegat pentru Afaceri Europene.

