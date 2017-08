Vicepremierul Ion-Marcel Ciolacu, întrevedere cu personalul diplomatic al Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană

Galerie foto Viceprim-ministrul Ion-Marcel Ciolacu a prezidat, astăzi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu personalul diplomatic al Reprezentanţei Permanente a Romaniei pe langă Uniunea Europeană, organizată la inițiativa premierului Mihai Tudose, in contextul pregătirii pentru preluarea de către ţara noastră a Președinției Consiliului Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2019. – Am intrat in linie dreaptă pentru a asuma o responsabilitate majoră, cu impact decisiv asupra rolului pe care il dorim pentru Romania in Uniunea Europeană. După cum probabil cunoașteți, am demarat un proces amplu de evaluare a activității pe care o desfășurați. Guvernul doreşte ca la finalul exerciţiului să existe certitudinea că Romania dispune in Reprezentanța de la Bruxelles de cei mai buni specialiști, care se vor ridica la inălțimea mandatului incredințat- , a subliniat Ion-Marcel Ciolacu. De asemenea, vicepremierul a evocat ideea de continuitate a marilor proiecte de pe agenda europeană, in marja primului mandat al Romaniei la președinția Consiliului Uniunii Europene, provocările in acest sens fiind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, gestionarea migrației, funcționarea Spațiului Schengen sau proiectarea viitorului cadru financiar multianual. – Afacerile europene au devenit un pilon de sprijin al politicii externe a țării noastre. Mizele sunt majore și decurg din proiectul național de dezvoltare a Romaniei, pe termen lung. Promovăm, de aceea un profil european, de partener solid, serios și de incredere, care iși respectă angajamentele. Suntem hotărați să asigurăm predictibilitate și coerență pentru a putea să atingem obiectivul finalizării Mecanismul de Cooperare și Verificare şi să creăm condițiile favorabile pentru ridicarea acestui mecanism inainte de preluarea de către Romania a Președinției- , a declarat Ion-Marcel Ciolacu. La intalnirea de la Palatul Victoria au mai participat: Grațiela Leocadia Gavrilescu, vicepremier și ministrul Mediului, Teodor Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe, Victor Negrescu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Tudorel Toader, ministrul Justiției, Liviu Pop, ministrul Educației Naționale, Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, Marius Dunca, ministrul Tineretului și Sportului, Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Florian-Dorel Bodog, ministrul Sănătății, respectiv Adriana-Doina Pană, ministrul Apelor și Pădurilor. Elemente de context: Romania va asuma, pentru șase luni, incepand cu 1 ianuarie 2019, Președinția Consiliului Uniunii Europene – una din cele șapte instituții ale Uniunii. Țara noastră face parte din trio-ul de Președinții, care mai include Finlanda și Croația. Președinția rotativă prezidează la Bruxelles reuniunile Consiliului UE (cu excepția Consiliului Afaceri Externe), reuniunile COREPER (intalnirile reprezentanților permanenți ai țărilor membre la Bruxelles) și aproximativ 200 grupuri de lucru. De asemenea, Președinția Consiliului UE conduce negocierile a sute de dosare legislative, organizează intalniri cu Parlamentul European, alte intalniri formale la toate nivelele. Conform uzanțelor, pe perioada mandatului său, Președinția Consiliului UE va organiza in Romania evenimente, posibile Summit-uri, reuniuni informale ale Consiliului UE, intalniri ale inalților funcționari și ale experților din statele membre UE, conferințe și seminarii. In Romania, Consiliului Național de Pregătire și Exercitare a Președinției Romaniei la Consiliul UE este organismul interministerial care va asigura, sub conducerea Prim-ministrului Romaniei, orientarea strategică a programului de pregătire și va avea rolul de a coordona aceste eforturi complexe.

