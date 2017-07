Unde-i lege, nu-i tocmeala: o fetita de 5 ani a fost amendata pentru ca vindea limonada fara autorizatie

O fetita de cinci ani din Marea Britanie a fost amendata cu 150 de lire pentru ca vindea limonada trecatorilor insetati. Standul fetitei, asezat in estul Londrei, nu avea autorizatiile necesare, informeaza BBC.

Tatal fetitei spune ca fiica sa a dorit sa-si instaleze standul de limonada pentru a-i ajuta pe cei care mergeau la un festival in zona sa se hidrateze. În plus, fetita si familia ei locuiau in apropiere, asa ca ideea unui stand de limonada a parut o idee foarte buna.

Din pacate, autoritatile nu au vazut cu ochi buni initiativa antreprenoriala si, facandu-si datoria, i-au aplicat fetitei o amenda usturatoare de 150 de lire pentru ca nu avea autorizatiile necesare.

În cele din urma, conducerea politiei si-a cerut scuze pentru excesul de zel al politistilor care au „taiat” amenda si au anulat penalizarea. Totul e bine cand se termina cu bine!

Foto: BBC

