Un predicator din Oklahoma avea si un al doilea job, peste la propriul bordel

Autoritatile din Oklahoma au intrat la banuieli dupa ce au primit reclamatii cu privire la o activitate foarte intensa la un spatiu comercial a carui profil nu era cunoscut. Locatia a fost monitorizata mai multa vreme, iar in paralele s-au desfasurat investigatii pentru a se descoperi cine o opereaza. Spre surprinderea tuturor, indiciile au dus catre reprezentantul unei organizatii religioase.

Politia a pornit cercetarile de la investigarea unor anunturi de masaj erotic in care se regasea acelasi numar de telefon si aceeasi adresa, respectiv cea a spatiului comercial monitorizat. A fost urmarita pista numarului de telefon care a dus la Walter Brazington Jr., in varsta de 55 de ani, un pastor care a fost pus sa predice despre invierea lui Isus Hristos dupa ce avusese experienta renasterii la revenirea in urma unui atac de cord.

Odata cu avansarea anchetei situatia a devenit mult mai delicata deoarece politistii au descoperit o angajata, Tiffany Roach, in varsta de 40 de ani care, chiar daca era infectata cu HIV, oferea servicii clientilor bordelului operat de pastor. Ambii au fost arestati, dar pastorul a fost eliberat dupa ce si-a platit cautiunea.

Pastorul le-a spus vecinilor bordelului ca in spatiul in care vindea servicii sexuale, opera o firma de securitate pentru a le inlatura acestora orice suspiciuni, informeaza skepticreview.com

Foto: skepticreview.com

Comments

comments