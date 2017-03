Un oras olandez are semafoare speciale pentru pietonii care nu-si pot dezlipi ochii de pe telefoane

Autoritatile locale dintr-un oras olandez au gasit solutia pentru a le oferi siguranta pietonilor obsedati de smartphone-uri, semafoare pe jos. Asadar, pe langa semafoarele obisnuite, pe trotuar se proiecteaza o lumina rosie sau verde care le indica pietonilor mult prea preocupati sa-si actualizeze statusul pe Facebook situatia din trafic.

Minunea s-a petrecut in Bodegraven. Semafoarele au fost instalate pe trotuar, la intrarea pe trecerea de pietoni, astfel incat, cetatenii, chiar daca se uita in jos, au sanse foarte mari sa vada culoarea semaforului.

Solutia a fost adoptata dupa ce s-a constatat ca pietonii se angajeaza, din ce in ce mai frecvent, sa treaca strada fara sa catadicseasca sa se asigure. Momentan semafoarele implantate in trotuar au fost montate experimental intr-o intersectie aglomerata, iar daca for avea succes, solutia va fi extinsa.

Bineinteles, semafoarele au devenit rapid un „mar al discordiei”. În timp ce unele voci le sustin, autoritatea rutiera le contesta motivand ca nu este o idee inspirata sa-i incurajeze pe utilizatorii de telefoane mobile sa-si cultive obiceiurile cu toate ca ii pun in pericol pe ceilalti participanti la trafic.

Sursa: weforum.org

Foto: HIG Traffic Systems

Comments

comments