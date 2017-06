Un caine este ales primar intr-un oras din Kentucky, SUA

Rabbit Hash, Kentucky, este un orasel uitat de lume, unde timpul pare sa fi stat in loc, cu locuitori harnici si cinstiti, un oras in care prispa casei sau terasa din fata casei este locul in care baietii pot curta fete. Exista un singur magazin universal unde gasesti cam tot ceea ce ai avea nevoie prin gospodarie, iar in rest, in localitate domneste o randuiala exemplara.

Responsabil pentru randuiala este, bineinteles, primarul sau, in cazul Rabbit Hash, primarita, o catelusa Pitbull, care are grija ca totul sa mearga bine in comunitate. În plus, localnicii spun ca are un zambet absolut fermecator.

Brynneth, catelusa Pitbull cu zambet fermecator a preluat destinele comunitatii, devenind al patrulea caine primar, dupa ce a castigat alegerile „la mustata”. A avut contracandidati redutabili: o pisica, o gaina, un magar si un baietel.

Alegerea unor animale in functia de primar este o traditie in Rabbit Hash, inceputa in 1990, iar alegerile au ca scop strangerea de fonduri. Fiecare vot costa un dolar, iar cetatenii pot vota de cate ori vor. Banii care se aduna in urma alegerilor sunt folositi pentru imbunatatiri si reparatii prin oras.

Foto: wdrb.com

