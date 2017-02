Tom Hanks iese la rampa cu o lauda de zile mar. A declarat ca el si sotia sa, Rita Wilson sunt un cuplu de bunici cool si ca ii place nespus sa-si petreaca timp cu nepotii. Tom Hanks, in varsta de 60 de ani, are patru copii din doua casatorii si trei nepoti de care… The post Tom Hanks: Sunt un bunic cool appeared first on Cosimo.

Citeste integral pe Cosimo.ro Tom Hanks: Sunt un bunic cool

Comments

comments