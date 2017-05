Apropierea examenelor, a evaluarilor nationale, indiferent de tipul sau amploarea acestora sunt, de multe ori, responsabile de declansarea asa-numitei anxietati legate de examene. Metodele populare de invatare, bazate pe citire, subliniere si repetare nu produc, de foarte multe ori, rezultatele asteptate. Pentru a combate stres-ul legat de pregatirea examenelor, psihologii scolari propun mai multe tehnici… The post Tehnici eficiente de invatat pentru examene appeared first on Cosimo.

