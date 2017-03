Daca esti antreprenor, inainte sa te avanti pe prima oferta care-ti apare sub nas de vacanta in Grecia, in Turcia la all inclusive sau, daca ti-ai propus ca anul 2017 sa fie anul extravagantelor si te gandesti sa mergi „all in” ca un jucator profesionist de poker si s-ti rezervi o camera la hotelul lui… The post Tabara psihedelica pentru antreprenori promite o vacanta de vis in Peru appeared first on Cosimo.

Citeste integral pe Cosimo.ro Tabara psihedelica pentru antreprenori promite o vacanta de vis in Peru

Comments

comments