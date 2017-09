Stadiul proiectelor derulate împreună cu Banca Mondială în domeniul sănătății, analizate în întâlnirea cu premierul Tudose

Galerie foto Guvernul și Banca Mondială vor accelera ritmul de implementare a proiectelor incepute in domeniul sănătății și au in vedere extinderea colaborării prin noi proiecte de finanțare a acestui sector, precum și in infrastructură. Premierul Mihai Tudose, ministrul Sănătății, Florian Bodog și ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa, au avut astăzi o intalnire de lucru, la Palatul Victoria, cu o delegație a misiunii Băncii Mondiale in Romania, condusă de Tatiana Proskuryakova, manager de țară. In cadrul intalnirii a fost analizat stadiul proiectelor realizate de Guvern cu sprijinul Băncii Mondiale, accentul fiind pus asupra celor din domeniul sănătății, derulate in cadrul Proiectului de imbunătățire a calității și eficienței sistemului de sănătate, aprobat pentru finanțare in 2014 și implementat de Ministerul Sănătății. Apreciem deschiderea Băncii Mondiale de a sprijini domenii pe care noi le considerăm prioritare pentru Romania: sănătate și infrastructură. Faptul că in ultimele luni am atras fonduri din proiectul cu Banca Mondială mai multe decat au fost atrase in intreaga perioadă de derulare, arată determinarea noastră să imbunătățim condițiile din spitale și accesul oamenilor la servicii medicale de mai bună calitate, a subliniat premierul Mihai Tudose. Șeful Executivului a arătat că dorește consolidarea colaborării cu Banca Mondială prin dezvoltarea in comun a unui proiect de țară in domeniul infrastructurii. Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a menţionat că in ultimele șase luni au fost semnate 12 contracte de furnizare echipamente şi achiziţii de servicii in valoare de aproximativ 12 milioane de euro (relevantă este achiziţionarea a 277 maşini de anestezie pentru 50 de unităţi sanitare, cat şi echipamente medicale pentru unităţi de primiri urgenţe şi ATI pentru 79 de spitale). In momentul de faţă există in procedură de licitaţie, in diverse faze, un număr de 10 contracte privind achiziţionarea de servicii şi echipamente medicale in valoarea de peste 70 de milioane de euro (achiziţia de computere tomografe, echipamente de rezonanţă magnetică nucleară, PAX-uri, echipamente pentru ATI, echipamente de laborator pentru ANMDM, respectiv echipamente pentru UPU, radioterapie pentru 5 locaţii noi – Institutul Oncologic Cluj Napoca, Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, Spitalul Clinic Municipal – Dr. Gavril Curteanu Oradea, Spitalul Clinic Județean Targu Mureș). De asemenea, a fost finalizată procedura de evaluare pentru primele 5 locaţii de radioterapie – Institutul Oncologic București, Spitalul Județean de Urgență Baia Mare, Spitalul Universitar de Urgență Elias București, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Galați. Am urmărit personal să accelerăm acest proiect cu Banca Mondială pentru că preocuparea mea este să găsim soluții cat mai rapide pentru remedierea cat mai multor lipsuri din sistemul de sănătate, a afirmat ministrul Florian Bodog. Colaborarea dintre Guvern și Banca Mondială va continua cu discuții periodice la nivel de ministere.

