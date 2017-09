”Sistem Alert”, aplicație pentru avertizarea populației înaintea situaţiilor de risc major

Premierul Mihai Tudose a cerut astăzi implementarea in cel mai scurt timp a unui sistem integrat de alertare a populației in situații de risc major, prin mesaj de urgenţă transmis pe telefonul mobil. Sistem Alert va fi dezvoltat și implementat de ANCOM, IGSU, STS in colaborare cu operatorii de telefonie. Soluțiile tehnice vor fi stabilite in cadrul unui grup de lucru constituit din reprezentanţi și experți ai entităților menţionate, care va avea prima intalnire astăzi, 18 septembrie, ora 15.00. Sistem Alert va funcționa prin transmiterea unor mesaje de alertă specifice transmise abonaților pe telefonul mobil, nu doar printr-un simplu SMS, după modelul celor deja existente și funcționale in alte state europene. Alertele vor fi emise in funcţie de situațiile de urgenţă apărute la nivel regional – fenomene meteo extreme, incendii majore, risc de explozii, alte calamități și situații de risc. In paralel cu implementarea sistemului de alertă va fi demarată o campanie de informare publică și pregătire a populației pentru utilizarea acestui sistem.

