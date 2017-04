Servicii SSM, servicii protectia muncii – peste 15 ani de experienta

Compania Q Test este o prezenta de notorietate pe piata de protectia muncii, oferind servicii la cel mai inalt nivel de calitate. Oferta include securitate si sanatate in munca, dirigentie de santier, coordonare SSM pentru santiere temporare si mobile, consultanta in management, evaluare riscuri, instruire personal.

“Specialistii nostri au o experienta indelungata (peste 15 ani) in domeniul SSM si Dirigentie de santier si acopera intreg teritoriul tarii (avem reprezentare in peste 25 orase), societatea noastra fiind prima optiune in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru firmele cu mai multe puncte de lucru sau cu peste 50 de angajati”, se precizeaza pe qtest.ro, website-ul oficial al companiei.

Merita mentionata si gama de servicii oferite de Q TEST S.A. pentru managementul calitatii. Astfel, este vorba despre formare profesionala, instruire periodica pentru manageri, auditori interni calitate, dar si proiectarea sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul de referinta SR EN ISO 9001:2008 – analiza situatiei existente, identificare prevederi legale aplicabile, indrumare pentru intocmirea documentatiei sistemului de management al calitatii (manualul calitatii, proceduri, formulare, obiective, indicatori de performanta).

De asemenea: audit intern pentru verificarea functionarii sistemului de management al calitatii propriu firmei; cnsultanta pentru activitatea de control al calitatii; consultanta pentru intocmirea documentatiilor de licitatie: Planul de Control Calitate, Verificari si Incercari si Planul Calitatii; audit de secunda parte la furnizori, finalizat cu raport de evaluare al furnizorului; consultanta pentru intocmirea planurilor de afaceri in vederea obtinerii de finantari sau cofinantari nerambursabile.

Pentru servicii ssm cu Q Test SA, se pot gasi date de contact pe website-ul mai sus mentionat. Serviciile profesionale de sanatate si securitate in munca si supraveghere tehnica a santierelor sunt deja solicitate de numeroase companii ce se regasesc in portofoliul celor de la Q Test. Intocmire planuri SSM in faza de proiectare si executie, coordonare SSM pentru santiere temportare si mobile – iata cele mai des solicitate servicii, la nivel national.

