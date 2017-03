Senzatii psihedelice in tabara pentru antreprenori din Peru

Daca esti antreprenor, inainte sa te avanti pe prima oferta care-ti apare sub nas de vacanta in Grecia, in Turcia la all inclusive sau, daca ti-ai propus ca anul 2017 sa fie anul extravagantelor si te gandesti sa mergi „all in” ca un jucator profesionist de poker si s-ti rezervi o camera la hotelul lui Hagi din Mamaia, nu te pripi! Pentru tine, antreprenorule si doar pentru tine, este o tabara speciala in Peru. Meniul este inedit, mai ales ca vei gusta din senzatiile psihedelice a drogului care a dat pe spate Silicon Valley-ul.

Baietii din Silicon Valley cu afaceri de milioane de dolari gasesc in Peru si in ayahuasca exact ceea ce au nevoie pentru a se regasi si pentru a-si descoperi puterea interioara, atat de necesara pentru a-si depasi limitele. O astfel de vacanta iti „va da aripi” mai puternice si mai fasnete decat toate dozele de Red Bull pe care le-ai putea bea intr-o noapte in club.

