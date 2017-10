Sedintele de meditatii limba romana care ne poarta pe aripile literaturii si ale gramaticii

Se spune intotdeauna ca limba si literatura romana face parte din categoria disciplinelor fundamentale. Nou plan cadru elaborate de catre Ministerul Educatiei ii consacra acesteia un numar de patru ore pentru gimnaziu, si de la 3 la 5 ore la liceu, in functie de profilul si specializarea urmate.

Mai mult decat atat, limba romana este unul dintre cele doua obiecte la care se sustine exanenul de Evaluare Nationala si una dintre materiile de baza, nelipsite de la examenul de bacalaureat.

Aprofundarea notiunilor de gramatica si de literatura romana este realizata gradual de catre elevi, cu ajutorul profesorilor. Pregatirea suplimentara pentru evaluarile semestriale de la clasa, pentru examenele nationale, precum si pentru cele de admitere in invatamantul superior se “desavarseste” in cadrul sedintelor de meditatii la limba romana.

Orele in plus sunt dedicate, in special, acoperirii lacunelor care apar din cauza parcurgerii superficiale a materiei la scoala sau, pur si simplu, acomodarii cu tipologia de subiecte care se dau la examene.

Sedinte meditatii limba romana- cum sa patrundem in tainele gramaticii si ale literaturii romane

Ultimele modificari existente in programale scolare la disciplina limba si literatura romana, dovedesc ca accentul cade indeosebi pe dobandirea unor competente de comunicare si de receptare a mesajului scris, astfel:

• cautarea, colectarea, procesarea de informatii si receptarea de opinii, idei, sentimente intr-o varietate de mesaje ascultate/texte citite

• exprimarea unor informatii, opinii, idei, sentimente, in mesaje orale sau scrise, prin adaptarea la situaţia de comunicare;

• participarea la interacţiuni verbale in diverse contexte scolare si extrascolare, in cadrul unui dialog proactiv.

Mai mult decat atat, noua programa de gimnaziu elaborata prin ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3393/28.02.2017 prevede adaptarea si formarea competentelor – cheie de sensibilizare si exprimare culturala in raport cu particularitatile de varsta ale elevilor. Astfel, din punct de vedere educational, competentele generale si specifice regasite stabilite de catre Ministerul Educatiei au ca obiectiv sprijinirea elevului pentru a intelege rolul identitatii culturale si lingvistice. De asemenea, dezvoltarea personala armonioasa, adecvata contextului social, face si ea parte din idealul educational, urmarit la finalul ciclului gimnazial.

Nu in ultimul rand, componenta lingvistica, cea interrelationala, precum si cea estetica si culturala sunt considerate principalii “piloni” care fundamenteaza dezvoltarea dimensiunii afective a elevului, facilitand, totodata, dezvoltarea competentei de comunicare.

Gramatica limbii romane, chiar daca a mai pierdut din insemnatate in ultimii ani, pune, in continuare, probleme tinerilor de gimnaziu. Asadar, la sedintele de meditatii limba romana, profesorul va aloca timp suficient pentru a parcurge notiunile elementare de morfologie, sintaxa, fonetica si vocabular. De asemenea, cadrul didactic va rezerva cateva ore si pentru a-l indruma spre cunoasterea elementelor de sintaxa avansata si, anume, familiarizarea si identificarea principalelor tipuri de propozitii subordonate.

Condee literare si curente literare fac mai placuti anii de liceu

Bacalaureatul, denumit, pe buna dreptate, si examenul “maturitatii”, vine sa intregeasca si sa certifice dobandirea competentelor si achizitiile “castigate” la finalul scolii. Orele de limba romana se focuseaza, cu predilectie, pe studiul aprofundat al prozei si poeziei romanesti si descoperirii celor mai mari clasici si critici romani. Eminescu, Caragiale, Sadoveanu, Argezi, Bacovia, Eliade, Marin Preda, Slavici sunt nelipsiti din manualele liceenilor, in timp ce simbolismul si junimismul sunt cele mai importante curente literare care le dau acestora de furca.

Pentru bac, profesorii ar trebui sa urmaresca, in la orele de meditatii limba romana, intelegerea curentelor si a particularitatilor de stil, precum si ale temelor si motivelor literare propuse in marile opere.

Ghidati de mirajul si provocarile lansate de catre intreaga suita de romane, nuvele, poezii si, comedii si drame fundamentale pentru un absolvent al invatamantului secundar superior, elevii foc face mai usor fata emotiilor si micilor piedici care nu le dau pace la orele de limba romana. Cat despre meditatiile la limba romana, acestea nu fac altceva decat sa le mai usureze traseul sinuos ce il au de parcurs de-a lungul celor 4 ani de studii!

