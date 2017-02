Anxietatea de separare, adesea intalnita la copii mici, adolescenti sau tineri, este consecinta unui sentiment exacerbat de frica. Un astfel de sentiment apara indeosebi la prescolari si la scolarii mici, care se confrunta pentru prima data cu teama de a ramane fara sustinerea parintilor, chiar si pentru un scurt timp. Datele medicale ne arata ca… The post Scoala si anxietatea de separare: cum sa ii faci fata appeared first on Cosimo.

Citeste integral pe Cosimo.ro Scoala si anxietatea de separare: cum sa ii faci fata

Comments

comments