Paula Wachowiak, acum în vârstă de 62 de ani spune că este printre primele victime ale lui Harvey Weinstein. Femeia susține că acesta ar fi apărut gol în fața ei, într-o cameră de hotel în timpul filmărilor pentru filmul horror, The Burning. La vremea respectivă Paula Wachowiak lucra ca intern pentru Weinstein. The post Scandalul Harvey Weinstein aduce noi declarații. Celebrul producător hărțuia femei încă de la începutul carierei appeared first on Cosimo.

Citeste integral pe Cosimo.ro Scandalul Harvey Weinstein aduce noi declarații. Celebrul producător hărțuia femei încă de la începutul carierei

Comments

comments