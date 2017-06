România va adera la Agenția pentru energie nucleară a OCDE (NEA)

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică invită oficial Romania să devină membru cu drepturi depline al Agenției pentru Energie Nucleară (NEA), precum și al băncii de date a Agenției. Aderarea Romaniei la NEA se va finaliza printr-un schimb de scrisori, care se va efectua in prezența secretarului general al OCDE, Angel Gurria, in luna iunie 2017. Aderarea Romaniei la această agenție din cadrul OCDE este rezultatul mai multor ani de cooperare, prin participarea experților romani la schimbul de expertiză și bune practici din cadrul comitetelor NEA, pe tema utilizării sustenabile și responsabile a energiei nucleare. – Salut decizia OCDE de a invita Romania să devină membru cu drepturi depline la Agenția pentru Energie Nucleară, fapt ce va aduce beneficii pentru ambele părți. Acest lucru confirmă progresele constante făcute de țara noastră pentru a asimila instrumentele OCDE. Vom face tot ce depinde de noi pentru ca Romania să inceapă cat mai curand posibil negocierile de aderare la clubul mondial al celor mai bune practici de dezvoltare economică, a declarat premierul Sorin Grindeanu. Romania și-a depus oficial candidatura pentru a dobandi statutul de membru al NEA in octombrie 2016. Programul nuclear al Romaniei a fost apoi supus unui proces de evaluare de către secretariatul NEA, efort comun la care au participat ministerele abilitate din Romania, reprezentați ai industriei nucleare și ai institutelor de cercetare din domeniu, precum și Comitetul inter-ministerial pentru relația Romaniei cu OCDE. Din acest dialog, a rezultat că Romania indeplinește standardele statelor cu programe nucleare avansate, membre ale NEA. De asemenea, a reieșit interesul comun pentru consolidarea cooperării Romaniei cu NEA in domeniul tehnologiei nucleare, al cercetării, al gestiunii deșeurilor radioactive, al siguranței nucleare. Odată cu finalizarea procesului de aderare, Romania și Argentina se vor alătura celor 31 state membre ale Agenției, care lucrează impreună pentru dezvoltarea celor mai bune practici și politici in domeniul nuclear. Suntem foarte bucuroși că Romania și Argentina aderă la Agenția pentru Energie Nucleară, pas care confirmă intărirea parteneriatului dintre OCDE și ambele țări și demonstrează incă o dată angajamentul acestora față de cele mai bune practici in domeniul energiei nucleare, a declarat Angel Gurria, Secretarul General al OCDE. Prin decizia anunțată de OCDE, Romania reconfirmă angajamentul său de lungă durată pentru dezvoltarea energiei nucleare și pentru cooperarea internațională. Romania dispune de infrastructură și o industrie națională dezvoltată in domeniul energiei nucleare și utilizează o tehnologie nucleară sigură (CANDU-6).

