România și Bulgaria vor coopera în pregătirea mandatelor lor la președinția Consiliului Uniunii Europene

Galerie foto Vicepremierul Ion Marcel Ciolacu a discutat astăzi, la Palatul Victoria, cu ministrul bulgar pentru pregătirea Președinției Bulgare a Consiliului Uniunii Europene, din primul semestru al anului 2018, doamna Lilyana Pavlova, despre oportunităţile de cooperare dintre Romania și Bulgaria. Subiectul a fost abordat inclusiv din perspectiva preluării președinției Consiliului Uniunii Europene de către cele două țări, Bulgaria – in primul semestru al anului 2018, iar Romania – in primul semestru al anului 2019. De asemenea, au fost evocate proiecte pe care cele două țări le pot dezvolta in comun in plan economic și in domeniul energiei și care ar putea fi incluse pe agenda următoarei reuniuni interguvernamentale romano-bulgare programată să aibă loc la Varna, in toamna acestui an. La intrevederea de la Palatul Victoria a participat și ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. Cooperarea dintre Romania și Bulgaria și buna pregătire pentru preluarea primelor noastre mandate la președinția Consiliului Uniunii Europene reprezintă oportunități importante pentru ambele țări și depinde numai de noi să putem valorifica aceste șanse, a declarat vicepremierul Ion Marcel Ciolacu. La randul său, Lilyana Pavlova a apreciat faptul că Romania este foarte activă in pregătirea mandatului său la Președinția Consiliului Uniunii Europene. Avand in vedere că Bulgaria va prelua această responsabilitate cu un an inaintea Romaniei, oficialul bulgar a exprimat disponibilitatea țării sale de a impărtăși din expertiza dobandită pană acum. Bulgaria este pregătită, la ora actuală, pentru exercitarea acestui mandat și vă asigur de intregul nostru sprijin pentru pregătirea mandatului dvs., a declarat ministrul bulgar pentru pregătirea Președinției Bulgare a Consiliului Uniunii Europene, Lilyana Pavlova, evocand faptul că o parte dintre prioritățile țării sale vor fi de actualitate și in timpul mandatului Romaniei, și anume, Strategia Dunării perspectiva europeană a Balcanilor de Vest, următorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, cu accent pe politica de coeziune, și politica la nivel European in cee ace priveşte fenomenul migrației.

