România și Bulgaria continuă colaborarea pe proiectele comune

Galerie foto Viceprim-ministrul Ion-Marcel Ciolacu s-a intalnit astăzi, la Palatul Victoria, cu o delegație a Adunării Naţionale a Republicii Bulgaria, condusă de președintele Dimitar Borisov Glavchev. Pe agenda discuțiilor s-au aflat teme de interes precum intensificarea relațiilor bilaterale intre cele două țări vecine, susținerea proiectelor comune in infrastructură, securitate energetică (proiectul BRUA), turism, comunicații, programe legate de Balcanii de Vest sau de Strategia Dunării, migrație, precum și intărirea relațiilor de colaborare la nivel parlamentar. Trebuie să stabilim proiectele comune și să ne unim forțele. Este nevoie să avem o voce comună, pentru că in felul acesta vom avea de caștigat, a menționat vicepremierul Ion-Marcel Ciolacu. Oficialii celor două state au subliniat nevoia dezvoltării infrastructurii intre Romania și Bulgaria și extinderea proiectelor pentru asigurarea legăturii cu Grecia. Vicepremierul roman a evocat bunele relații dintre Romania și Bulgaria, exprimandu-și convingerea că cele două state vor continua proiectele comune pe Strategia Dunării. In cadrul intalnirii a fost evidențiată buna colaborare a prim-miniștrilor roman și bulgar, precum și a miniștrilor responsabili pentru pregătirea preluării președinției rotative a Consiliului UE. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, prezent la intrevedere, a subliniat faptul că Romania și Bulgaria au multe puncte convergente in problematica europeană, iar deținerea președinției Consiliului UE poate accentua cooperarea și prietenia dintre cele două țări vecine. In ceea ce privește Balcanii de Vest, președintele Adunării Naționale a Republicii Bulgaria a arătat că țara sa este gată să impărtășească statelor din regiune experiența comună dobandită in drumul spre aderarea la UE. Trebuie să arătăm perspectiva europeană țărilor care vor să adere la UE, a spus președintele Dimitar Borisov Glavchev. Alături de vicepremierul Ion-Marcel Ciolacu, la reuniunea de la Palatul Victoria, au mai participat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, și consilierul de stat Florin Vodiță, iar din delegația bulgară au făcut parte, alături de președintele Dimitar Borisov Glavchev, reprezentanți ai tuturor grupurilor politice din parlamentul bulgar.

