Risotto este un produs adesea folosit in bucataria italiana. Acesta este un soi de orez italienesc gatit sub forma unei supe consistente si cremoase, dar si sub forma unui fel principal apetisant. Orezul se poate combina eficient cu carne, peste sau verdeturi, oferind mancarii un gust inconfundabil. The post Risotto cu sparanghel- o reteta delicioasa in orice zi appeared first on Cosimo.

Citeste integral pe Cosimo.ro Risotto cu sparanghel- o reteta delicioasa in orice zi

Comments

comments