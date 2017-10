Reuniunea cvadrilaterală la nivel înalt dintre România, Bulgaria, Serbia și Grecia

Galerie foto Declarația premierului Mihai Tudose la Reuniunea cvadrilaterală la nivel inalt dintre Romania, Bulgaria, Serbia și Grecia [Check against delivery] Mihai Tudose: Am să reiau și o parte din ceea ce am discutat și am stabilit și am mai vorbit și cu dvs. după intalnirea de la pranz, cu domnul prim-ministru Borisov. Nu am făcut altceva decat să extindem colaborarea dintre Bulgaria și Romania, cu Serbia și cu Grecia. Așa cum s-a spus mai devreme, nu suntem o țară vecină cu Grecia, dar suntem o țară parteneră cu Grecia și o simțim ca fiind in vecinătate. Suntem patru țări care formăm Balcanii de Vest, Balcani care pot fi in egală măsură o poartă de intrare in UE, o poartă de ieșire din UE sau un zid care să apere UE. Avem același interes și strategic și economic, dar și de buni vecini ca Serbia să devină țară membră a UE. Avem aceleași interese strategice ca Serbia – și toate țările pe care le reprezentăm- să devină independentă energetic, să avem acea siguranță energetică de care se tot vorbește. Este importantă interconectarea la gaze a Serbiei cu Bulgaria, este importantă interconectarea Serbiei cu Romania pe rețelele de energie electrică, la care lucrăm. Este important ca toate cele patru țări să acționăm ca un singur partener in ceea ce privește relațiile energetice cu restul UE și să evităm dependența de un singur furnizor. De asemenea, proiectele de infrastructură – este nevoie de o coordonare pentru că vorbim de proiecte comune de infrastructură, dar avem și proiecte naționale, iar coordonarea intre proiectele naționale este, de asemenea, foarte importantă pentru a dezvolta o rețea sub cele internaționale – marile coridoare europene care să permită schimburile economice mai mici care, de fapt, fac baza de zi cu zi a comunităților care trăiesc la graniță. Am convingerea că suntem intr-un parteneriat pragmatic, nu mai avem timp de pierdut, istoria nu ne așteaptă, avem o oportunitate imensă pe care eu sunt convins că o fructificăm și datorită faptului că pană la prima intalnire deja avem niște termene, avem niște ținte, avem niște proiecte pe care să le urmărim. Sunt foarte increzător că, așa cum spunea domnul prim-ministru Borisov, toată lumea va ințelege că nu facem această echipă impotriva a ceva sau impotriva cuiva, ci doar pentru a ne valorifica cat mai bine, impreună, marile șanse pe care le avem. Vă mulțumesc mult, domnule prim-ministru, pentru ospitalitate și pentru oportunitatea acestei intalniri! Participarea premierului Mihai Tudose la reuniunea cvadrilaterală la nivel inalt dintre Romania, Bulgaria, Serbia și Grecia

