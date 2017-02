Reparatii electromotoare auto pentru orice brand si orice model de masina

Cu aproape 10 ani de experienta in domeniul de service auto, compania Total Auto Electric este specializata pe segmentul de servicii legate de domeniul electric auto. Astfel, specialistii firmei au acumulat de-a lungul timpului experienta relevanta pentru a putea face fata oricaror probleme, la cele mai bune costuri.

“Pentru reparatii electromotoare auto, dar si pentru alte servicii ce tin de domeniul electric, compania Total Auto Electric din Bucuresti isi asteapta clientii cu o carte de vizita cu greutate – experienta consistenta acumulata incepand cu anul 2008, exact pe aceasta nisa. Se poate repara orice model de electromotor, la fel cum se poate oferi audit gratuit pentru electromotoare, urmat de reparatie rapida, in 24 de ore. Electromotoarele pot fi de asemenea reconditionate, pentru a se evita costul generat de inlocuirea acestora”, spun oficialii companiei, pe website-ul www.reparatii-electromotoare.com.

Promisiunea este ferma: reparatii electromotoare la un excelent raport calitate / pret. Si asta oricare ar fi problema – inlocuirea unui rotor, a unui stator, a unui solenoid, a carbunilor, sau a rulmentilor de la electromotor. Service-ul celor de la Total Auto Electric este usor accesibil in Bucuresti – pe Bulevardul Energeticienilor nr. 86, in sectorul 3. Ideal este sa fie realizata o programare in service la numarul de telefon 0766748211. Tot telefonic se pot solicita si alte informatii, de exemplu o cotatie orientativa de pret.

Specialistii companiei raspund rapid la orice solicitari ce tin de partea electrica a masinilor, a motocicletelor si chiar a utilajelor. Merita mentionat in acest context si un alt serviciu extrem de util pentru posesorii de masini: diagnoza computerizata ce poate fi realizata de catre compania Total Auto Electric, oferindu-se detalii concrete si sigure despre autovehicul, pe baza unor softuri profesionale.

Reparatii electromotoare si toate celelalte servicii ce tin de domeniul electric auto se pot realiza indiferent de marca sau modelul masinii sosite in service. Reparatii electromotoare Audi se pot asadar realiza, la fel ca reparatii electromotoare Dacia, Skoda, Renault, BMW, Porche etc. “Satisfactia clientilor este un subiect de maxima importanta, iar a le oferi acestora servicii de cea mai buna calitate si in acelasi timp cat mai ieftine ramane misiunea principala in fiecare zi de activitate”, se mai precizeaza pe reparatii-electromotoare.com.

