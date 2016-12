Relatiile de prietenie-ce avantaje au Relatiile de prietenie ale copilului tau pot oscila intre suisuri si coborasuri, dar abordarea potrivita il poate feri de socuri. Copiii au nevoie de amici cu care sa socializeze, la fel cum au nevoie de mancare si de exercitiu fizic pentru a se dezvolta. Studiile in domeniu arata ca agresiunile, depresia, afectiunile mentale… The post Relatiile de prietenie la copii-cum sa ii ajutam? appeared first on Cosimo.

