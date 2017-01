Proiectul bugetului pentru 2017, analizat de membrii Cabinetului

Membrii Guvernului au analizat astăzi, in cadrul unei ședințe tehnice de lucru, proiectul legii bugetului pentru anul 2017 și au agreat limitele bugetare pentru fiecare minister și/sau ordonator principal de credite. Construcția proiectului de buget a avut in vedere asigurarea finanțării, pentru acest an, a măsurilor adoptate de Guvern in concordanță cu Programul de Guvernare, in condițiile incadrării in limita de deficit bugetar de 3% din PIB și alocării a 2 % din PIB pentru Armată, potrivit angajamentelor asumate de Romania. Guvernul se va reuni miercuri, 25 ianuarie, in ședință pentru a dezbate și adopta proiectul bugetului de stat și pe cel al asigurărilor sociale de stat, pentru 2017.

