Programul ”Campionii României în școală, liceu și universitate” va fi lansat mâine la Palatul Victoria

Programul național Campionii Romaniei in școală, liceu și universitate va fi lansat maine, 24 noiembrie, incepand cu ora 10.00, la Palatul Victoria, in prezența mai multor campioni olimpici, mondiali și europeni, sportivi de performanță, a reprezentanților Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, a mai multor membri ai Guvernului. Obiectivul programului este creșterea gradului de participare activă și sistematică a copiilor și tinerilor la activități sportive, promovarea valorilor sportului ca mijloc de imbunătățire a stării de sănătate, a condiției fizice și psihice, dezvoltarea comportamentelor sociale și cooptarea marilor sportivi in promovarea beneficiilor sportului (măsură prevăzută in Programul de Guvernare). Programul va fi dezvoltat in școli, licee și universități, prin participarea sportivilor de performanță, care vor avea intalniri cu elevii și studenții și le vor vorbi despre importanța sportului și a educației fizice. Proiectul iși propune să ajungă in aproximativ 2.500 de unități școlare din cele 41 de județe și municipiul București. Persoanele interesate de acest program vor putea accesa www.campioniiromaniei.com, platformă ce va prezenta in premieră in Romania o sursă de informare și promovare a sportivilor romani, campioni olimpici, mondiali și europeni. De asemenea, in platformă se vor regăsi date biografice și informații despre performanțele campionilor Romaniei din fiecare județ, fotografii și materiale video de prezentare a acestora, informații cu privire la federațiile sportive, știri, noutăți din domeniul sportului. Programul este inițiativă a Ministerului Tineretului și Sportului și va fi implementat in colaborare cu mai multe instituții guvernamentale – Ministerul Educației Naționale, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale -, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare in Informatică, Direcțiile Județene de Sport și Tineret; Inspectoratele Școlare Județene, Comitetul Olimpic și Sportiv Roman, instituții media. Presa este invitată să participe la eveniment.

