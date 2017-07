Primul fotomodel negru din Coreea de Sud se lupta cu prejudecatile rasiale

Adolescent si cu o statura atletica, modelul Han Hyun-Min a reusit sa-si construiasca rapid o cariera pe podiumurile de moda din Coreea de Sud. Totusi, pe masura ce succesul se contura, a inceput sa se confrunte cu prejudecatile rasiale intr-o tara omogena din punct de vedere etnic. Han Hyun-Min este jumatate negru.

Han, in varsta de 16 ani, are tata nigerian, lucru greu de „digerat” intr-o societate in care discriminarea rasiala este la ordinea zilei.

În ciuda prejudecatilor, cariera lui Han a luat avant, el pozand pentru o serie de reviste glossy, iar succesul a fost alimentat partial si de unicitatea sa, fiind primul model de culoare pe care coreeni l-au vazut vreodata.

Coreea de Sud incearca sa pozeze intr-o tara avangardista, deschisa la inovatiile tehnologice, cu o cultura pop foarte dezvoltata, dar dincolo de aceasta imagine se ascund o serie de prejudecati care dau nastere unor discriminari rasiale dure. Acest lucru este confirmat si de un studia realizat de guvernul din tara care arata ca 25% dintre sud coreeni au fost vehementi in a spune ca nu si-ar dori sa aiba vecini straini. Procentajul este foarte ridicat, daca ne uitam la China unde este de 10,5% sau la SUA unde avem 5,6%.

