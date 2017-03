Inceputul de primavara este considerat sezonul in care natura revine la viata, iar vegetatia capata acel aer proaspat, verde asteptat de toata lumea. Atmosfera luxurianta creata de inmugurirea, inflorirea si, ulterior, infrunzirea tuturor speciilor de copaci este un prilej de mare bucuriei, atat pentru cei mici, cat si pentru persoanele mature. Copaci care infloresc primavara… The post Primavara, anotimpul innoirii vegetatiei! Ce copaci infloresc acum? appeared first on Cosimo.

