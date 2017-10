Prim-ministrul Mihai Tudose, la întâlnirea cu membri ai Congresului SUA: ”România va rămâne un partener de încredere al SUA și în cadrul NATO”

Galerie foto Premierul Mihai Tudose a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegaţie condusă de congresmanul Mike Turner, președinte, in Congresul SUA, al Grupului de Prietenie pentru Romania și al Subcomitetului pentru forțe aeriene și terestre tactice a Congresului SUA, la care a participat și ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm. Din delegația romană prezentă la intrevedere au făcut parte ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor, ministrul Energiei, Toma Petcu, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, și consilierii de stat Florin Vodiță, Lucian Foca, Ramona Lohan și Felix Rache. Premierul Mihai Tudose a evidențiat oportunităţile oferite ambelor părţi la nivelul Parteneriatului Strategic dintre Romania și SUA, dar și in calitate parteneri in cadrul NATO. Romania a fost și va rămane in continuare un partener de incredere al SUA și in NATO, dovadă și susținerea de care se bucură SUA și Alianța Nord-Atlantică in Romania, nu doar la nivel guvernamental și politic, ci și la nivelul oamenilor obișnuiți, a declarat șeful Executivului. Premierul Mihai Tudose a menționat totodată contribuția Armatei Romane la misiunile Alianței, cu militari și logistică, iar faptul că Romania a alocat deja, anul acesta, 2% din PIB pentru cheltuieli in domeniul Apărării a fost salutat de membrii delegaţiei din Congresul SUA, care au apreciat și profesionalismul militarilor romani. Pe de altă parte, faptul că Romania găzduiește in aceste zile, la București, reuniunea Adunării Parlamentare a NATO a fost menționat ca un semnal important pentru eforturile de securitate la nivel global și, in particular, in zona Mării Negre. Premierul Mihai Tudose a subliniat faptul că Romania este un pol de stabilitate și de securitate in regiune. Toate ţările trebuie să facă insă față și să lupte impotriva noilor tipuri de amenințări de securitate, iar in acest context, premierul Mihai Tudose a trasnmis condoleanțe Statelor Unite și și-a exprimat revolta față de atacul armat produs recent in Las Vegas, soldat cu morți și răniţi. Romania consideră, in egală măsură, că ideea de securitate trebuie abordată nu doar din punct de vedere militar și al apărării, ci și din punct de vedere al siguranței energetice. Membrii delegaţiei de congresmani americani și-au exprimat sprijinul pentru proiectele in acest domeniu pe care Romania le are in vedere, pentru dezvoltarea capacităților de producție și diversificarea surselor energetice, dar și pentru dezvoltarea rețelelor de distribuție și interconectare cu ţările din regiune. In acest context, Conferința Trade Winds, care urmează să aibă loc la București, in perioada 18-20 octombrie, și la care sunt așteptați să participe reprezentanţii a circa 100 de companii americane și aproximativ 50 de companii romaneşti, va reprezenta un bun prilej pentru a dezvolta proiecte comune și pentru a pune bazele unui parteneriat mult mai activ, inclusiv la nivel economic, a adăugat premierul Mihai Tudose, care a salutat interesul investitorilor americani pentru Romania și a reafirmat dorința Romaniei de a adera la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).

Comments

comments