Prim-ministrul Mihai Tudose i-a propus omologului bulgar, Boiko Borisov, dezvoltarea unor proiecte comune

Prim-ministrul Mihai Tudose a avut astăzi o convorbire telefonică cu omologul său bulgar, Boiko Borisov, despre posibilitățile de cooperare intre cele două țări in ceea ce privește infrastructura, turismul, dar și in alte domenii pentru finanțarea cărora vor fi folosite fonduri europene. Cei doi premieri au agreat ca in septembrie să aibă loc o nouă reuniune comună a guvernelor roman și bulgar, la Varna, unde vor fi stabilite detaliile inființării unei trilaterale intre Romania, Bulgaria și Grecia, pe agenda căreia va fi inclusă și stimularea turismului in regiune. De asemenea, in contextul deținerii de către Bulgaria a președinției Consiliului Uniunii Europene, in prima jumătate a anului 2018, s-a discutat despre posibilitățile de cooperare pe proiecte comune intre cele două state in cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunării și Mării Negre. Premierul Mihai Tudose a propus, de asemenea, conectarea capitalelor București – Sofia – Atena printr-o linie feroviară rapidă de persoane, aspect la care vor lucra miniștrii transporturilor din cele trei țări. Tot pe partea de infrastructură, s-a agreat accelerarea proiectelor celor două poduri peste Dunăre, intre Turnu Măgurele – Nicopole și Călăraşi – Silistra.

