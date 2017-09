Premierul Tudose se deplasează în zonele afectate de fenomenele meteo extreme

Premierul Mihai Tudose va merge astăzi in zonele din vestul țării afectate de fenomenele meteorologice extreme, unde va avea discuții cu reprezentanții autorităților locale și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, in scopul evaluării situației din teren și identificării celor mai rapide măsuri de intervenție și de sprijin pentru persoanele și comunitățile afectate. In jurul orei 15.00, prim-ministrul va coordona Comandamentul pentru Situații de Urgență. De asemenea, premierul se va intalni cu reprezentanții operatorilor de telefonie mobilă și ANCOM pentru identificarea celor mai eficiente soluții de avertizare a populației in cazul fenomenelor meteorologice extreme.

