Premierul Tudose a discutat cu o delegație oficială din Republica Chineză despre oportunitățile de investiții în România

Galerie foto COMUNICAT DE PRESĂ Premierul Mihai Tudose a primit astăzi, la Palatul Victoria, o importantă delegație oficială din Republica Chineză, condusă de Liu Yunshan, inalt demnitar chinez. La intalnire au participat viceprim-ministrul Ion Ciolacu, viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, Sevil Shhaideh, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ministrul Economiei, Mihai Fifor, ministrul Energiei, Toma Petcu, și ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, Ilan Laufer. Ambele delegații au subliniat bunele relații dintre Romania și China, exprimandu-și speranța că această cooperare va fi valorificată și din perspectivă economică. Avem in Romania oportunități de investiții și un mediu de afaceri prietenos și predictibil. Avem toate elementele necesare pentru un schimb mai activ intre țările noastre, in domeniul comercial, al energiei, infrastructurii și al producției. Potențialul de investiții al Chinei este impresionant. Suntem incantați să beneficiem de experiența Chinei in domeniul transporturilor și să atragem investiții care să producă in Romania pentru piața chineză, dar și pentru cea din Uniunea Europeană, a declarat prim-ministrul Mihai Tudose. Șeful Executivului roman a menționat ca există perspective concrete de colaborare cu partenerii chinezi pentru construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă. De asemenea, s-a discutat in cadrul intrevederii de la Palatul Victoria despre posibilitatea inființării unei curse aeriene directe București-Beijing și potențialul portului Constanța de a funcționa ca hub comercial important intre Asia și Europa. La randul său, inaltul oficial chinez a subliniat că Romania este un partener economic foarte important pentru China, din punct de vedere al poziției geografice, ca poartă de intrare comercială in Europa. In China există numeroase firme competitive, iar Guvernul chinez incurajează aceste firme să investească in Romania, avand in vedere și faptul că Romania este al doilea partener comercial al Chinei după Uniunea Europeană, dar și capacitatea investițională și financiară actuală a statului chinez, a declarat Liu Yunshan. Oficialul chinez a menționat in acest sens că, pentru următorii 5 ani, China preconizează că va importa produse in valoare de 8.000 mld. dolari și iși propune să investească peste hotare 750 mld. dolari.

