Premierul Sorin Mihai Grindeanu s-a întâlnit astăzi cu ministrul Apărării Naționale, Gabriel Leș

Galerie foto Premierul Sorin Mihai Grindeanu a avut astăzi, la sediul MApN, o scurtă intrevedere cu ministrul Apărării Naționale, Gabriel Leș, pentru a discuta cele mai importante puncte de pe agenda Ministerului și programele prioritare ale Armatei romane. – Am reiterat prioritatea Guvernului de a asigura Armatei, in bugetul pentru 2017, 2% din Produsul Intern Brut, conform angajamentelor asumate de Romania. A fost o discuție constructivă, i-am urat mult succes domnului ministru in indeplinirea angajamentelor asumate!, a afirmat prim-ministrul Grindeanu. De asemenea, șeful Executivului a transmis incă o dată mulțumiri militarilor pentru profesionalismul și implicarea dovedite in aceste zile in cadrul misiunilor de sprijin oferit populației.

Comments

comments