Premierul Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu reprezentanții companiei KazMunayGas International

Galerie foto COMUNICAT DE PRESĂ Premierul Sorin Grindeanu a discutat cu reprezentanții companiilor KazMunayGas, CEFC si KazMunayGas International despre perspectivele de cooperare in domeniul energetic Premierul Sorin Grindeanu a reafirmat deschiderea Guvernului Romaniei față de investițiile străine, cu prilejul intalnirii pe care a avut-o astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai companiei naționale de petrol și gaze din Kazahstan – KazMunayGas, ai subsidiarei acesteia – KazMunayGas International și ai China Energy Company Ltd. (CEFC), viitorul acționar principal al KazMunayGas International. Suntem foarte deschiși la tot ceea ce inseamnă investiții in Romania, am demonstrat deja asta prin măsurile luate și vă pot asigura că vom avea aceeași deschidere și in viitor, a declarat șeful Executivului. La randul lor, reprezentanții investitorilor din Kazahstan și China au apreciat abordarea pozitivă a Guvernului Romaniei și au exprimat interesul pentru dezvoltarea cooperării in mai multe domenii, inclusiv cel al energiei, infrastructurii, dar și cel financiar și bancar. Reprezentanții KazMunayGas International au prezentat de asemenea planurile de dezvoltare ale companiei in țara noastră și in regiune. Deținut integral de KazMunayGas, KazMunayGas International este prezent in 11 țări și deține rafinăriile Petromidia Navodari (cea mai mare unitate de profil din Romania) și Vega Ploiesti (cea mai veche rafinărie in funcțiune), dar și rețele de distribuție de carburanți (Rompetrol) in Romania, Bulgaria, Moldova, Georgia, Franța și Spania.

