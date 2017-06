Premierul Sorin Grindeanu l-a primit, la Palatul Victoria, pe omologul său luxemburghez, Xavier Bettel

Galerie foto Declarații comune de presă susținute de premierul Sorin Grindeanu și omologul său luxemburghez, Xavier Bettel [Check against delivery] Sorin Grindeanu: Daţi-mi voie să salut vizita primului ministru Bettel la Bucureşti. Este primul premier luxemburghez care efectuează o vizită oficială in Romania in ultimii 14 ani. Relaţia Romaniei cu Luxemburg este una foarte apropiată. Apreciem susţinerea constantă pe care Luxemburgul a acordat-o obiectivelor Romaniei de aderare la UE şi la NATO. Să nu uităm că procedurile de aderare a Romaniei la UE au inceput in orașul Luxemburg, odată cu semnarea tratatului de aderare la UE in 2005. Pentru toate acestea am exprimat gratitudinea Guvernului Roman şi a romanilor. Am avut un dialog consistent, care a acoperit atat dimensiunea cooperării dintre Romania şi Luxemburg, cat şi temele importante de pe agenda europeană şi internaţională. Am agreat că relațiile speciale la nivel politic constituie o bază excelentă pentru explorarea potenţialului celor două economii şi identificarea unor noi oportunităţi de cooperare. Dorim să conferim mai multă substanță relaţiilor noastre economice, pe măsura potențialului celor două economii. Se va lucra pe diversificarea cooperării noastre, explorand domenii precum tehnologia informației, comunicațiile, turismul, sectorul bancar ş.a.m.d. In acest context, am subliniat importanța misiunii economice luxemburgheze in Romania, condusă de Marele Duce Moştenitor, planificată pentru anul 2018. Sunt sigur că acest proiect va avea succes şi va contribui semnificativ la diversificarea relațiilor bilaterale economice. Am discutat, de asemenea, cu primul ministru Bettel despre deținerea, in 2021, de către Timișoara, a titlului de Capitală Europeană a Culturii. Găzduirea, de către Romania, pentru a doua oară, a acestui eveniment cultural reprezintă o oportunitate importantă, de aceea dorim foarte mult să beneficiem de un schimb de bune practici intre Luxemburg şi Timișoara, avand in vedere experiența importantă a Luxemburgului in acest domeniu. De asemenea, am abordat impreună provocările importante cu care se confruntă Uniunea Europeană, unde avem abordări similare şi convergente pe multe dosare de interes, fie că vorbim de Brexit, viitorul UE sau piaţa unică digitală. Noi susținem consolidarea proiectului european, avansarea integrării, in ciuda provocărilor multiple cu care ne confruntăm. Am arătat că, in perspectiva preluării președinției Consiliului Uniunii Europene, la inceputul anului 2019, ne vom baza şi pe sprijinul şi expertiza Luxemburgului. De asemenea, am subliniat importanţa menţinerii funcţionalităţii Spaţiului Schengen şi am reiterat obiectivul Romaniei de a adera la Spaţiul Schengen, punctand faptul că, in prezent, Romania asigură de facto securitatea unei părţi importante din frontiera externă a Uniunii. Şi aici am mulțumit Luxemburgului pentru sprijinul constant şi ferm oferit in acest sens. In concluzie, a fost un dialog foarte eficient şi consistent, pe care ne propunem să-l continuăm in etapa următoare. Vă mulţumesc. Reporter: Domnule premier Bettel, v-aş intreba cum se vede imaginea Romaniei acum, in condițiile in care in ţara noastră este o criză politică? Dacă aceasta s-a schimbat in vreun fel, ținand cont că era un pol de stabilitate in regiune in ultima perioadă, in urma intalnirilor pe care premierul Romaniei le-a avut afară, dar şi președintele Klaus Iohannis? Mulţumesc. Xavier Bettel: Cred că crize politice există in toate ţările, se intamplă, important este să vă regăsiţi cat mai repede stabilitatea şi să aveţi instituţii care să funcţioneze, cu parteneri pe care să ne putem bază la nivel european. Deci ce vă dorim este să găsiți cat mai repede o soluție, nu pe termen scurt sau termen /…/, ci pe termen lung pentru ca investițiile şi increderea care trebuie să existe intre statele partenere, intre investitori şi intreprinderi, intre vecini să fie regăsite. Deci vă doresc să găsiți o soluție cat mai repede care să permită o evoluție nu pe termen scurt, ci pe termen mediu şi lung. Reporter: Domnule Sorin Grindeanu, i-aţi explicat domnului premier de ce sunteți singur in guvern in acest moment, de ce ceilalți miniştri au plecat? Care au fost explicațiile pe care i le-aţi dat? Sorin Grindeanu: In primul rand, nu sunt singur. Toată lumea este, aşa cum v-am spus şi ieri, la muncă. Situația politică va fi rezolvată săptămana viitoare, constituțional şi respectand toate legile, pentru că aşa funcționează un stat de drept şi aşa funcționează un stat membru al UE, aşa cum este Romania. Imi doresc, aşa cum spunea şi domnul prim-ministru, cat mai rapid să se incheie această perioadă de instabilitate politică, astfel incat să putem să oferim garanția stabilității pentru investitori, pentru cei care vor să vină să investească in economia noastră. Este esențial să facem acest lucru, este esențial să transmitem incredere, iar lucrul acesta se poate face, aşa cum am spus şi mai devreme, săptămana viitoare şi prin metode constituționale. Mulţumesc. Am spus două intrebări. Xavier Bettel: Jurnaliștii luxemburghezi nu pun intrebări? Imi pare rău, dar trebuie. Reporter: Dar nu este ciudat să aveţi o intrevedere cu un prim-ministru care nu mai beneficiază de sprijinul propriului guvern? La ce folosește să aveţi un dialog bilateral in asemenea condiții? Xavier Bettel: Trebuie să vă spun că cel mai important lucru intr-un stat este funcționarea instituţiilor şi să nu existe un vid instituţional, iar omologul meu este omologul meu atat timp cat este prim-ministru şi este şeful Guvernului din Romania, atata timp cat nu există un alt şef al guvernului numit de preşedinte. Am venit aici să mă intalnesc cu omologul meu, plec de la această conferință de presă după ce am organizat-o cu omologul meu. Au instituții, au lege, au Constituție şi am intalniri cu diferiți actori ai vieții publice şi culturale de aici, din Romania, dintre care iată o intalnire cu omologul meu şi cel mai rău ar fi să se lase in urmă un vid, pentru că Constituția prevede ca instituţiile să funcționeze 24 de ore din 24, şapte zile pe săptămană, 365 de zile pe an. Mulţumesc mult. Premierul Sorin Grindeanu l-a primit, la Palatul Victoria, pe omologul său luxemburghez, Xavier Bettel In acest context, șeful Executivului roman a menționat faptul că Marele Ducat al Luxemburgului se situează pe locul 9 in randul investitorilor străini in Romania, cu investiţii de circa 1,6 mld. euro in ultimul an, și a subliniat importanţa Misiunii economice luxemburgheze in Romania condusă de Marele Duce Moștenitor, planificată pentru anul 2018. Noi susținem consolidarea proiectului european, avansarea integrării, in ciuda provocărilor multiple cu care ne confruntăm. De asemenea, am subliniat importanţa menținerii funcționalității Spațiului Schengen și am reiterat obiectivul Romaniei de a adera la Spațiul Schengen, punctand faptul că Romania asigură de facto securitatea unei părţi importante din frontiera externă a Uniunii Europene, a declarat premierul Sorin Grindeanu, aceste subiecte fiind abordate și din perspectiva primului mandat al Romaniei la președinția Consiliului Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2019. Un alt subiect abordat in cursul intrevederii a fost oportunitatea pe care o reprezintă pentru Romania deținerea titlului de Capitală Europeană a Culturii de către Timișoara, in 2021, avand in vedere inclusiv experienţa de succes din 2007 a parteneriatului dintre orașul Sibiu și capitala luxemburgheză.

