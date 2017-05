Premierul Sorin Grindeanu: Descoperirea zăcământului de la Caragele este încă un pas pe drumul României spre asigurarea independenței energetice

Galerie foto Premierul Sorin Grindeanu, ministrul Energiei, Toma Petcu, și ministrul Economiei, Mihai Tudose, au participat astăzi, la prezentarea celui mai mare zăcămant onshore de gaze naturale descoperit de statul roman in ultimii 30 de ani, la Caragele, in județul Buzău. In cadrul vizitei, premierul Grindeanu a avut o intalnire tehnică de lucru cu conducerea Ministerului Energiei și a companiei Romgaz Mediaș, pe tema perspectivelor de dezvoltare ale zăcămantului descoperit in zona Caragele. De asemenea, delegația guvernamentală condusă de premierul Sorin Grindeanu a vizitat obiectivul Grupul 4 Caragele al Romgaz Mediaș, format din grupul de colectare a gazelor produse de sondele 4, 5, 6 Caragele, staţie de uscare gaze și staţie de măsură gaze. Discuțiile s-au axat pe importanța deosebită a acestei descoperiri ce contribuie la independența energetică a Romaniei și cu potențial pentru existența unor noi zăcăminte de același tip. In 2017, Romgaz intenționează să foreze șase sonde in acest zăcămant, dintre care 3 sunt deja in funcțiune, investițiile ajungand la suma de 40 de milioane de euro. Punerea in producție a acestui zăcămant va presupune investiții de circa 140 de milioane de euro, destinate, printre altele, și lucrărilor de foraj de sonde pentru confirmarea creșterii potențiale a volumelor disponibile in acest perimetru. Zăcămantul urmează să fie pus in producție de către Romgaz in anul 2019. In același an ar urma să fie pus in funcțiune și gazoductul BRUA. – Romania este una dintre țările din regiune cu cea mai redusă dependență de sursele externe de gaze. Descoperirea zăcămantului de la Caragele este incă un pas pe drumul Romaniei spre asigurarea independenței energetice și spre consolidarea statutului de factor de stabilitate in UE. Totodată, este un moment important ce contribuie la atingerea obiectivului nostru de diversificare a surselor de aprovizionare cu energie, a afirmat premierul Grindeanu. Informații suplimentare: Ca urmare a proiectelor de explorare și a testelor de producție derulate in anii 2011 – 2016, in iunie 2016 Romgaz a descoperit in complexul structural Caragele (intre Buzău și Brăila), lung de circa 35 de kilometri, o importantă acumulare de gaze naturale la adancimi intre 1.500 și 4.000 de metri. Acumulările de gaze au valori de circa 25 – 27 miliarde metri cubi, cu potențial de creștere in urma evoluției explorării, putand asigura consumul intregii țări pe o perioada de 2-3 ani. Declarații de presă după vizita premierului Sorin Grindeanu la obiectivul Grup 4 Caragele [Check against delivery] Sorin Grindeanu: Am ținut azi să vin și cu alți colegi din Guvern la Caragele la această nouă exploatare. E o exploatare foarte importantă care se va dezvolta in anii următori, undeva intre 25 și 27 de miliarde de metri cubi de gaz, cea mai importantă descoperire din anii de după revoluție. Dacă ar fi să discutăm doar din acest punct de vedere, ar asigura doar ea independența energetică a țării noastre doi, trei ani. Sigur că-mi doresc să incurajăm, și aici vorbim și de o companie sută la sută romanească, Romgaz, nu că ar avea neapărat importanță acest lucru, dar incurajăm astfel de acțiuni din două perspective, in primul rand pentru a asigura un lucru extrem de important și in al doilea rand ne dorim și prin dezvoltarea altor proiecte energetice ca Romania să devină un hub energetic regional. Astea sunt două lucruri extrem de importante și aș incheia prin a vă spune că trebuie să ieșim din acest cerc vicios, un cerc dat pană la urmă de neputința noastră in acești ani de a exploata resursele naturale. De prea multe ori, doar am spus și nu am știut să exploatăm aceste lucruri. Avem o țară bogată care atunci cand vine vorba de a exploata resursele naturale, bogățiile acestei țări, a țării noastre nu am știut să le valorificăm in folosul cetățenilor. Eu sper ca acest semnal pe care astăzi il transmitem și noi ca Guvern și Parlamentul Romaniei să fie unul important pentru această industrie. Vă rog. Reporter: Vorbeam despre legea redevențelor, pentru că tot suntem in subiect, cand ar trebui să fie finalizată, pentru că suntem in trimestrul doi, potrivit programului de guvernare in acest trimestru ar trebui să o finalizați? Sorin Grindeanu: Se lucrează, este un grup de lucru in mai multe ministere, Ministerul Energiei, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor Publice, bineințeles, lucrează. Ceea ce s-a cristalizat pană acuma, dar nu vreau să spun mai mult de atat, pentru ca este normal, este un fel de splitare, de impărțire a acestor redevențe. Pe de-o parte, cele onshore, adică pe pămant, și cele offshore, alt tip de redevență, pentru că și tipul de exploatare in largul mării este diferit de cel pe țărm, pe pămant. Reporter: Rămane acea idee cu o taxă de 20% pentru resursele exploatate in străinătate? Sorin Grindeanu: Sunt diverse variante pe care le luăm in lucru. Nefiind cristalizat acest punct de vedere, vă spuneam de către minister și nu doar, și agenții, care sunt parte a acestui grup interministerial, in momentul cand vom ajunge la o concluzie vă vom informa. Reporter: Și cand sperați să aveți o concluzie? Se tot discută de redevențe… Reporter: Este cam ultima pe lista celor pe care trebuie să le faceți… Sorin Grindeanu: O să respectăm programul de guvernare. Deci in acest trimestru vom ieși cu această lege. Reporter: Dar suprataxa care există in prezent la producția internă de gaze rămane in vigoare? Sorin Grindeanu: Sunt lucruri care se discută și se vor discuta și in Parlament şi știți că au avut loc discuții in comisiile de specialitate. Eu nu vreau să intru peste dreptul Parlamentului de a legifera. Ceea ce vă spuneam este că acest grup interministerial, pe langă această impărțire sau splitare a redevențelor onshore-offshore, are in calcul toate taxele posibile care pot să calibreze veniturile pe care statul să le caștige din exploatarea acestor resurse naturale, dar in același timp, la fel de important este ca să putem ajunge cu un preț competitiv, odată ce sunt exploatate aceste zăcăminte pe care le avem, fie că vorbim de Marea Neagră, viitoarele zăcăminte, fie că vorbim de cele, de exemplu, cum sunt cele de azi de aici, să avem un preț competitiv, fiindcă vorbim de o piață liberă și vom vorbi și mai mult de o piață liberă in anii viitori. Reporter: Despre remaniere ce ne puteți spune, că astăzi se vorbește despre remanierea unor miniștri? Sorin Grindeanu: Același lucru, nu se fac la televizor. Mulțumesc.

