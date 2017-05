Premierul Sorin Grindeanu: Creșterea economică de 5,7%, o confirmare a faptului că măsurile luate de Guvern sunt cele corecte

Creșterea economică de 5,7% inregistrată in primul trimestru al anului 2017, comparativ cu primul trimestru 2016, o evoluție care depășește așteptările analiștilor și ale organismelor internaționale FMI, BM, CE, este o confirmare a măsurilor economice luate de Guvern. Romania a inregistrat astfel, in primul trimestru al acestui an, cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate astăzi de Eurostat. Guvernul va continua să susțină tendința de creștere economică prin stimularea investițiilor publice, accelerarea atragerii de fonduri europene și imbunătățirea colectării și reducerii evaziunii fiscale. Creșterea economică este și rezultatul increderii mediului de afaceri in măsurile economice anunțate de Guvern pentru perioada următoare – intre care Legea prevenției, inființarea Fondului Suveran de Investiții – dovedită inclusiv prin indicatorii de incredere calculați de Comisia Europeană. – Pentru 2017, ne-am propus să atragem fonduri europene consistente in economia romanească, respectiv 5,2 miliarde euro. Totodată, monitorizez personal, prin intalniri de lucru săptămanale, imbunătățirea colectării și combaterea evaziunii fiscale. Sunt parghii prin care susținem ritmul de creștere economică, astfel incat evoluția economiei să fie resimțită in viața de zi cu zi a romanilor, consideră premierul Sorin Grindeanu. Rata creșterii economice de 5,7%, mai mare decat cifra estimată pentru intreg anul 2017, respectiv 5,2%, a fost anticipată de alte evoluții pozitive din economie: Exporturile au ajuns la un maxim istoric record in luna martie 2017 adică la 5,7 miliarde euro. In primele 4 luni ale anului s-au creat peste 100.000 de noi locuri de muncă stabile. Producția industrială are rate de creștere ridicate – o evoluție pozitivă are industria prelucrătoare/industrii medium și high tech. Rata șomajului se află la un minim istoric de după 1989.

Comments

comments