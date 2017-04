Premierul Sorin Grindeanu a prezentat președintelui Consiliului European, Donald Tusk, prioritățile Guvernului României

Galerie foto Prim-ministrul Romaniei, Sorin Grindeanu, a avut astăzi, la Bruxelles, o intrevedere cu președintele Consiliului European, Donald Tusk. Au fost abordate principelele teme de actualitate de pe agenda europeană, alături de prioritățile noului guvern de la București. Premierul Romaniei a prezentat prioritățile guvernului, cu accent pe măsurile economice de stimulare a creșterii economice și ocupării, extrem de importante in actualul context european și de interes direct pentru cetățeni. De asemenea, șeful executivului a reafirmat angajamentul guvernului de a continua lupta impotriva corupției, sens in care și-a exprimat disponibilitatea de a lucra cu instituțiile europene. In ceea ce privește temele europene, implicarea și consolidarea rolului Romaniei in UE sunt priorități pentru guvernul de la București. Unitatea UE și sprijinul pentru aprofundarea integrării europene sunt esențiale, dacă ne uitam la provocările actuale, interne și externe, cu care se confruntă UE. Orice initiative care ar duce spre divizare trebuie combătute cu fermitate, a subliniat premierul Sorin Grindeanu.

