Premierul Sorin Grindeanu a participat la emisiunea "Sinteza zilei" la postul Antena 3

[Check against delivery] Realizator: Mihai Gadea – Bine v-am regăsit la Sinteza zilei! Este o ediţie importantă, e o ediţie aşteptată, e ediţia despre care va vorbi toată lumea. Prim-ministrul Romaniei se află la Sinteza zilei şi in această seară vor fi răspunsuri la cele mai importante intrebări. Toată lumea se intreabă ce se va intampla cu legea salarizării, ce se va intampla cu pensiile, cu taxele, ce se va intampla cu alocaţiile pentru mame, bani europeni… Atat de multe subiecte şi modul in care va evolua guvernul. Care este evaluarea prim-ministrului la acest moment? Veţi afla in premieră şi vor fi foarte multe informaţii de care sunt sigur că aveţi mare nevoie. Bună seara, dle prim-ministru. Bine aţi venit. Sorin Grindeanu: Bună seara şi mulţumesc pentru invitaţie. Realizator: Am văzut că a apărut in presă o fotografie care a făcut valuri, cu dvs. in avion. Eraţi cu alţi colegi la clasa economică. Este o fotografie care a apărut pe Agerpres. Aţi călătorit in ultima vreme, aţi fost intr-o vizită importantă la Viena şi, de asemenea, intr-o vizită foarte importantă in Israel. Vom vedea imagini, multe dintre ele in premieră absolută la o televiziune din Romania. Ce-aţi reuşit să obţineţi pentru Romania, atat in vizita din Austria, cat şi in vizita din Israel? Sorin Grindeanu: E adevărat, in ultima săptămană am fost atat in Israel, cat şi in Austria. Astăzi m-am intors din Austria. Sunt doi parteneri importanţi ai Romaniei. Pe de o parte, Israelul este cel mai important aliat al nostru in acea regiune, avem relaţii extraordinare cu ei din punct de vedere politic, din punct de vedere militar şi pe partea de intelligence. Din păcate, – şi acesta a fost rostul vizitei -, relaţiile economice nu sunt la nivelul celorlalte şi de aceea am şi fost insoţit de ministrul economiei; de aceea mi-am dorit ca această componentă economică să fie principalul nostru obiectiv in vizita din Israel. Acestea au fost, in mare parte, din discuţiile pe care le-am avut şi cu preşedintele Israelului şi cu primul-ministru, domnul Netanyahu, dar şi cu ceilalţi. Ministrul economiei a avut bilaterală cu ministrul economiei din Israel. De asemenea, şi ministrul apărării din Romania, domnul Leş, s-a intalnit cu domnul Lieberman, ministrul apărării din Israel. Vă repet, este extrem de important ca şi nivelul economic al relaţiilor dintre noi şi Israel să fie la acelaşi nivel ridicat sau colaborarea pe care o avem cu Israelul pe celelalte componente este la acest nivel. Şi considerăm, şi noi, şi Israelul, şi asta a fost, aşa cum vă spuneam, şi mare parte din discuţiile pe care le-am avut şi impreună cu colegii mei, dar şi la tete-a-tete-ul cu domnul prim-ministru Benjamin Netanyahu, m-am axat foarte mult pe această componentă economică, ceea ce este extrem de important pentru noi. Pe de altă parte, Austria, dacă e să vorbim de cea de-a doua zi, reprezintă un investitor important in Romania. Sunt investiţii ale companiilor austriece in jur de zece miliarde de euro in Romania. Este al doilea mare investitor după Olanda. Din acest punct de vedere, Austria este importantă pentru noi, pentru Romania, dar şi noi suntem importanţi pentru Austria. Lucrurile sunt bidirecţionale… Realizator: Aţi punctat foarte corect. Sorin Grindeanu: …pentru că Romania reprezintă o piaţă importantă pentru Austria, de aceea toate discuţiile pe care le-am avut pe parcursul zilei de ieri şi cu cancelarul Kern şi la reuniunea de la Camera Economică – am vrut neapărat să am această intalnire la Camera Economică, unde au fost caţiva zeci de investitori, unii care sunt deja prezenţi in Romania, alţii care doresc să vină, de aceea am considerat necesar să le explic in continuare ce dorim să facem ca măsuri, de ce Romania va fi in continuare una din ţările prietenoase din punct de vedere economic, dacă e să vorbim de nivelul taxelor, nivelul impozitelor din ţara noastră, ne dorim ca nivelul investiţiilor austriece in Romania să crească in continuare. Şi sunt extrem de optimist din acest punct de vedere. De asemenea, unul din punctele pe care le-am atins cu domnul cancelar Kern a fost legat de cei peste 100 de mii de romani prezenţi astăzi in Austria, romani care, in marea lor majoritate, majoritate covarşitoare, sunt oameni serioşi, oameni care muncesc, oameni care işi plătesc taxele şi care nu sunt cetăţeni europeni de categoria a doua. Toţi facem parte din acelaşi proiect comun european. Realizator: Aţi discutat despre… aceste discuţii care frămantă Europa la acest moment? Sorin Grindeanu: Sigur. Realizator: Pentru a vă asigura de faptul că Austria sprijină politica noastră şi modul in care noi vedem această reaşezare? Sorin Grindeanu: Am discutat mai multe puncte, şi acestea pe care le spuneţi dvs. Austria sprijină integrarea noastră in Schengen şi a fost una din ţările care ne-a sprijinit şi in trecut, nu s-a opus la această aderare a noastră. De asemenea, l-am rugat pe cancelarul Kern să sprijine candidatura noastră la OECD şi a fost de acord. Noi suntem in acest moment in postura de candidaţi, e o bătălie cu alte state care doresc să acceadă in această organizaţie economică şi a fost de acord ca Austria să sprijine candidatura Romaniei. Din alt punct de vedere, i-am spus ceea ce Guvernul Romaniei consideră ca priorităţi in ceea ce priveşte viitorul Europei, proiectul european. Noi considerăm in continuare că intărirea proiectului european este extrem de importantă, mai ales urmare a provocărilor, şi una dintre ele este cea legată de Brexit. Istoria ne-a arătat că cele 27 de ţări au fost și sunt mai puternice impreună, nu separat. Am transmis că suntem extrem de tenaci in a susţine in continuare fondurile de coeziune, care au insemnat foarte multe plusuri pentru ţara noastră, dar nu doar pentru ţara noastră, şi, de asemenea, politica comună agricolă europeană. Sunt lucruri importante pentru noi. E această perioadă de dezbateri și sunt puncte pe care noi le vom susţine in aceste dezbateri. De asemenea, revenind la cei peste 100 de mii de romani care lucrează in Austria, e important pentru noi, pentru statul nostru, ca ei să se simtă apăraţi, să nu se simtă cetăţeni de categoria a doua, pentru că sunt cetăţeni europeni, suntem cetăţeni europeni. Am vrut să văd şi să aud informaţii legate de dezbaterile publice care sunt in acest moment in Austria privind alocaţiile pe care ar trebui să le dea către imigranţi, către cei care lucrează in Austria şi au copii, şi care este cuantumul acelor alocaţii. Există diverse poziţii in acest moment in Austria. Punctul nostru de vedere – şi eu consider că e un punct corect – este acela că unul din punctele forte ale proiectului european il reprezintă lucrurile legate de libertăţi şi de egalităţi intre cetăţenii europeni; din acest punct de vedere, eu nu cred că există duble măsuri. Sigur, partea a doua, cea legată de companiile care sunt deja prezente sau cele care vor dori să vină, a fost extrem de aplicată şi s-a desfăşurat cu toată lumea, impreună, la Camera Economică a Austriei; am fost insoţit de patru dintre colegii mei din Cabinet. Am răspuns şi eu, şi danşii, la toate intrebările. A durat mai mult de două ore toată această intalnire, spre trei ore. Extrem de interesaţi oamenii şi companiile, extrem de interesaţi cei care nu sunt incă prezenţi, să vină; cei care sunt prezenţi – de măsurile pe care noi, guvernul, dorim să le luăm in continuare, iar acesta este un lucru bun, vă repet, şi cred că este esenţa. Faptul că sunt in jur de 10 miliarde de euro investite in Romania de către companiile austriece este un lucru important, important pentru noi. Dar, totodată, şi noi suntem importanţi pentru Austria, pentru că suntem una dintre cele mai profitabile ţări din această regiune, din perspectiva Austriei. Iar lucrurile acestea trebuie spuse şi trebuie spuse cu voce tare, fără a avea băilbaieli sau emoţii din acest punct de vedere, pentru că ăsta este adevărul. Realizator: După cum se vede, aţi inceput in momentul de faţă să aveţi o activitate deplină a ceea ce inseamnă prim-ministru. Aţi inceput cu proteste…, complicat. A fost o perioadă in care, practic, acesta a fost singurul subiect şi au venit momentele in care să inceapă subiectele serioase, importante, cele de administrare, cele care contează pentru ţară, iată, vizite externe – şi vom reveni la aceste lucruri -, avem nişte imagini foarte interesante. Vreau să vă intreb pe dvs, lucru pe care l-am apreciat in toată această perioadă a fost un anumit tip de decenţă, de a trata această funcţie de mare putere in Romania, nu e simplu nici să porţi puterea de foarte multe multe ori pentru cei mai mulţi, mai ales aşa cum am văzut in Romania. Vreau să vă intreb ceva, domnule prim-ministru. Sorin Grindeanu: Vă rog… Realizator: In momentul acesta, dacă ar fi să faceţi o evaluare personală a Cabinetului şi a modului in care aţi reuşit pană la acest punct să vă atingeţi obiectivele, care ar fi calificativul sau nota pe care aţi da-o? Sorin Grindeanu: Noi am făcut după primul trimestru o evaluare, şi noi, şi cei din coaliţie, aşa cum ştiţi, la Sinaia. Realizator: Da. Sorin Grindeanu: Sunt măsuri pe care trebuia să le adoptăm in primul trimestru şi le-am adoptat pe toate. Al doilea trimestru, cel in care ne aflăm, este un trimestru in care trebuie să ne consolidăm foarte mult. Şi am să mă explic. Consolidarea inseamnă de foarte multe ori acel cadru legislativ necesar pentru viitoarele proiectele şi viitoarele dezvoltări pe care le avem prinse ca măsuri in programul de guvernare şi care se vor afla la baza dezvoltărilor ulterioare. De exemplu, suntem aproape in fază finală – şi aici, titular de filă a fost ministrul economiei cu legea privind infiinţarea Fondului Suveran de Investiţii; mai sunt cateva lucruri de făcut, va intra in dezbatere publică şi va fi trimis in Parlament. Suntem in faza in care e finalizată toată discuţia, inclusiv dezbaterea publică pe Legea prevenţiei, la fel de importantă. De asemenea, ce spuneaţi şi ce aminteaţi dvs mai devreme, Legea salarizării unitare. Am dat săptămana trecută avizul pozitiv in guvern, cu amendamente, e important de spus acest lucru, dar s-a dat un aviz pozitiv, a plecat, e in Parlament, se discută. Şi le-am cerut ministrului muncii, doamnei Olguţa Vasilescu, şi Ministerului Finanţelor să fie prezenţi la fiecare discuţie din Comisie, astfel incat explicaţiile să fie cat se poate de clare şi punctul de vedere al Guvernului pe orice se va discuta in Parlament să fie cat se poate de clar. Realizator: Doar o secundă! Aţi enumerat faptul că e aproape gata Fondul Naţional de Garantare. Sorin Grindeanu: Fondul Suveran de Investiţii. Realizator: Fondul Suveran de Investiţii. Fondul Suveran de Investiţii este de cate miliarde? Sorin Grindeanu: O să incepem şi aici e o intreagă discuţie. O să incepem cu cateva miliarde bune. Este important ca ceea ce inseamnă lege să nu fie făcută printr-o ordonanţă de urgenţă, ci să fie discutată in Parlament şi toată lumea este de acord și suntem in faza de a trimite in Parlament, pentru că mai ales pe aceste puncte, care sunt extrem de sensibile şi care ţin de o economie şi de păreri ale specialiştilor, de care trebuie să ţinem cont, orice plus, orice lucru care aşază mai bine acest fond este foarte binevenit. Putem să facem lucrurile prin… Realizator: Ştiţi in acest moment cate miliarde vor fi in acest fond? Sorin Grindeanu: Noi ne dorim să ajungem undeva la 10 miliarde de lei pe acest fond, o să vedem dacă putem din prima sau o să vedem dacă lucrurile vor evolua şi vom ajunge pe parcurs. Realizator: Vom explica imediat ce inseamnă acest fond şi cum va funcţiona el. Apoi aţi vorbit de legea prevenţiei, de legea salarizării unice. Inţeleg, sunt informaţii pe surse din zona Ministerului de Justiţie că ar fi gata şi modificările la Codul Penal, Codul de Procedură Penală… Sorin Grindeanu: Am să vă spun, dacă vreţi, mai mult decat atat. Eu, după şedinţa de guvern de săptămana trecută, am avut o discuţie mai lungă cu dl ministru Tudorel Toader, incercand să stabilim un calendar pe ceea ce este extrem de important din punctul meu de vedere, şi nu doar al meu sau al guvernului, ci pentru toată lumea. Pe de o parte, s-a terminat dezbaterea publică legată de proiectul de lege pentru transpunerea deciziilor Curţii Constituţionale in Codul Penal şi Codul de Procedură Penală. Cred că la şedinţa de săptămana viitoare intră in ședința de guvern, se va trimite aviz pozitiv către Parlament, extrem de important. S-a inceput şi se discută foarte aplecat pe legile justiţiei şi eu cred că in două săptămani vor fi gata. Aceste legi cuprind, inclusiv legea privind răspunderea magistraţilor. Vreau să fiu cat se poate de clar din acest punct de vedere… Realizator: Legea răspunderii magistraţilor face parte din acest pachet? Sorin Grindeanu: Din acest pachet al legilor cu privire la justiţie. Realizator: Ştiţi cumva dacă se face o diferenţă intre modul in care vor răspunde magistraţii, judecători de procurori? Aveţi detalii de felul acesta? Sorin Grindeanu: Nu şi nici nu vreau să intru, sunt lucruri extrem de sensibile, nu sunt specialist, imi păstrez…, ştiţi că tot timpul mi-am păstrat rezerva vizavi de acest subiect, dar ştiu că au avut loc foarte multe discuţii, s-au luat păreri de la CSM, de la DNA, de la DIICOT, de la Ministerul Public, de la asociaţiile de magistraţi, extrem de important, Uniunea Naţională a Magistraţilor, lucrurile sunt extrem de importante, a avut loc o dezbatere publică inclusiv cu ONG-urile. Realizator: Aici vreau să vă intreb ceva… Sorin Grindeanu: Au fost transparente toate aceste dezbateri. Şi mai este ceva, ca să inchid acest subiect şi, de asemenea, ceea ce aminteaţi dvs, şi anume schimbările la Codul Penal şi Codul de Procedură Penală. Eu vreau să vă dau un exemplu. Cred că in…, sper să nu greşesc, in 2007 au fost adoptate prin asumare aceste coduri. Dincolo de faptul că… Realizator: Cred că in 2009… Prin asumare. Sorin Grindeanu: Sau in 2009. Deci acum opt ani. Prin asumarea răspunderii Guvernului de atunci. Şi-au dovedit din foarte multe puncte de vedere limitele, şi-au dovedit aceste coduri. Şi v-aş da un singur exemplu – faptul că au fost atatea decizii, zeci de decizii ale Curţii Constituţionale prin care s-au anulat sau s-a cerut reformulare ş.a.m.d. a unor articole, alineate din aceste coduri, ne arată lipsa dezbaterii in Parlament şi tocmai vorbind despre acea procedură de asumare, unde nu există loc de amendamente, ci se votează forma propusă de guvern, lipsa acestei dezbateri a dus ca lucrurile să nu fie foarte bine aşezate. S-au pornit toate aceste discuţii, nu sunt simple, asta este ceea ce m-a informat dl ministru Tudorel Toader, nu sunt simple şi imi doresc, cat de repede, atat eu,cat şi dansul, să putem să venim cu aceste propuneri, astfel incat dezbaterile pe modificările respective să fie discutate, să fie transparente şi să aibă loc dezbateri, nu aşa cum au fost adoptate aceste coduri. Realizator: Absolut corect. Absolut corect. Realizator: Aici este o discuţie. Au fost persoane inclusiv din partidul dvs. care s-au declarat nemulţumite de modul in care ministrul Justiţiei a gestionat situaţia după raportul devastator realizat la adresa acelora care au anchetat guvernul pentru ordonanţa 13. Pe de altă parte, o mare parte din opinia publică şi cred că şi din clasa politică, dintre magistraţi, dintre cei care sunt in această zonă profesională de elită şi-au manifestat in permanenţă increderea faţă de onestitatea şi profesionalismul unuia dintre cei mai buni specialişti care este ministrul Tudorel Toader. Care este situaţia dvs.? V-aţi păstrat increderea in ministrul Justiţiei sau veţi face o evaluare, veţi răspunde la această intrebare după aceste lucruri vor apărea public? Cum v-aţi exprima cu privire la această intrebare? Sorin Grindeanu: Eu nu il evaluez doar pe domnul Tudorel Toader. Fiecare membru al echipei mele este supus acestei evaluări. Eu imi doresc, dincolo de porfotoliul pe care il conduce fiecare dintre ei, imi doresc ca performanţa să fie maximă şi eu şi coaliţia care susţine acest guvern şi este absolut normal să ne dorim lucrurile acestea. Sigur că au fost semne de intrebare legate de ritmul de lucru de la Ministerul Justiţiei. Tocmai de aceea vă spuneam că am avut şi această ultimă discuţie cu domnul Tudorel Toader in urmă cu – nici nu e o săptămană, după şedinţa de guvern, vineri a avut loc, incercand să stabilesc impreună cu dansul acest calendar de care vă aminteam mai devreme. Am incredere in profesionalism. Toată lumea recunoaşte meritele profesionale ale domnului ministru Tudorel Toader. Am incredere că tot ce şi-a propus – şi am amintit cateva dintre aceste lucruri – le va face. Important este să le facă şi intr-un anumit ritm, intr-un anumit scandenţar şi să nu se lungească foarte mult lucrurile, dar lucrurile nu depind exclusiv de guvern şi in cazul acesta de către Ministerul Justiţiei. Sunt pachete de legi care sunt trimise către parlament şi care intră in circuitul parlamentar şi e foarte bine că se intamplă acest lucru şi că sunt dezbateri in parlament pentru că acolo este locul unde se fac legi. Realizator: Absolut corect! Sunt unul dintre cei care au fost foarte critici cu privire la aceste intarzieri, cu privire la faptul că nu au fost puse in acord cu deciziile Curţii Constituţionale. Inadmisibil, absolut inadmisibil ca să avem nişte decizii ale Curţii care să nu fie respectate şi pur şi simplu să ne trezim in situaţii in care anumite fapte penale pot fi considerate şi, iată, sunt considerate de anumite instanţe ca fiind dezincriminate pentru că ele nu au fost puse in acord. Sorin Grindeanu: Corect. Realizator: Pe de altă parte, problmele de ani de zile, de opt ani de zile, de – eu ştiu – de o perioadă mai scurtă, dar tot de ani de zile, ele cumva pentru a fi rezolvate cred că toată lumea are un nivel de aşteptări rezonabile de la ministrul justiţiei. Iar pe de altă parte cred că toată lumea aşteaptă şi probabil acesta va fi marele test pentru cei care lucrează in Ministerul Justiţiei cu privire la modul in care ele vor fi percepute, aceste schimbări, de opinia publică. Cred că in momentul de faţă, dacă au fost, au acceptat oameni de nivelul ministrului, prof. univ. Tudorel Toader să intre intr-un cabinet politic, cred că trebuie să li se acorde şi increde, sprijin, pentru a putea rezolva aceste lucruri. Vă rog. Sorin Grindeanu: Poate de multe ori in aceste luni s-a văzut lipsa de experienţă politică şi e normal a unora dintre membrii cabinetului pe care il conduc, dar, vă repet, fie că vorbim de domnul ministru Toader sau de alţi colegi de-ai mei din cabinet, evaluările pe care le fac eu şi colegii din coaliţia care susţine acest guvern, pentru că vorbim de un guvern politic, nu vorbim de un guvern de tehnocraţi, un guvern care are susţinere in parlament, susţinere dată de votul ceţătenilor şi de aceea ne simţim extrem de responsabili şi vizavi de coaliţia care susţine acest guvern şi, in primul rand, faţă de cetăţenii care ne-au votat, dar toate aceste evaluări nu sunt făcute o dată la trei luni, toate aceste lucruri pe care le avem foarte clar definite ca scandenţar pe luni, pe trimestre şi trebuiau fi făcute. Despre programul nostru de guvernare s-a vorbim cum cred că nu s-a vorbit de toate programele de guvernare adunate la un loc de cand avem alegeri, din 1990 pană acum. Dar acesta este un lucru foarte bun şi asta ne mobilizează şi ne ambiţionează. Pană acum, in proporţie covarşitoare, lucrurile stau aşa cum trebuie şi am făcut ceea ce ne-am angajat in faţa oamenilor că vom face. Dar noi am fost votaţi să conducem pentru patru ani, nu pentru trei luni sau pentru şase luni… Acest program este pe patru ani, nu trebuie pierdut ritmul. De aceea de multe ori am discuţii nu doar cu domnul Tudorel Toader, ci şi cu alţi colegi, am discuţii zilnice cu membrii ai echipei mele, astfel incat atunci cand simt anumite scăderi ale ritmului să incerc să-i mobilizez. Realizator: Domnule prim-ministru, ajungem după acest subiect, care cred că este unul dintre cele mai importante şi de interes pentru opinia publică, modul in care se face dreptate in Romania, modul in care se indeplineşte actul de justiţie, modul in care legislativul şi Ministerul Justiţiei schimbă aceste coduri care in mod evident au avut erori nepermis de mari. Din această asumare s-a văzut că a fost o eroare; din prima clipă s-a pornit intr-un mod greşit. Dar ajungem probabil la subiectele de cel mai mare interes şi le anunţ pentru toată lumea, pentru că imi imaginez că toată lumea este interesată de salarii, de legea salarizării, de pensii, de alocaţiile pentru mame, de taxe şi de modul in care aceste taxe ar putea să fie schimbate. Vreau să incepem cu legea salarizării. Aici au fost de asemenea foarte multe dispute, au fost contestări, au fost unele dintre lucrurile pe care le ştim cu privire la faptul cum ar trebui să ajungă această lege, unii au zis că de ce nu v-o asumaţi, alţii au venit şi au spus este foarte ambiţios, de unde veţi acoperi, de unde veţi avea posibilitatea să faceţi aceste creşteri spectaculoase? Care este nivelul real al legii salarizării in acest moment? Sorin Grindeanu: Stadiul – aşa cum ştiţi, săptămana trecută am dat aviz pozitiv in guvern, este un proiect de lege care a fost iniţiat de către parlamentarii coaliţiei de guvernare, noi am avizat pozitiv cu amendamente şi e normal să facem lucrul acesta. Colegi de-ai mei din guvern au lucrat şi in primul rand doamna ministru Olguţa Vasilescu la acest proiect de lege, un proiect extrem de important, un proiect care aşează, reaşează lucrurile corect, cred din foarte multe puncte de vedere, pe o bază şi intr-o piramidă. Am să vă spun in mare, in general, pentru că vor urma dezbateri, sunt convins, aprofundate in comisie, in comisii, in parlament şi e foarte bine că se intamplă lucrul acesta. De foarte multe ori anumite decizii chiar ale instanţelor sau decizii administrative au aşezat anumite cote ale salariului sau cuantumuri in afara acestei piramide corecte. Nu e normal – să dau un exemplu – ca un ministru să aibă – şi am păţit-o eu, in momentul in care eram ministru in guvernul condus de domnul Victor Ponta, in 2015, la un minister destul de mic faţă de altele, aveam cam al 50-lea salariu din minister. E normal, ca atunci cand ai cea mai mare responsabilitate, nivelul salariului să fie conform cu responsabilitatea. Realizator: Oamenii competenţi nu vor putea fi atraşi decat pe criterii corecte. Sorin Grindeanu: Corect. De foarte multe ori, lucrurile au stat pe de-andoaselea. De foarte multe ori, oameni care au aceeaşi pregătire, aceeaşi vechime in muncă, lucrează la stat, in aparatul central sau in aparatul local, intr-un loc aveau un nivel al salariului, in alt loc, similar, cu totul alt nivel. Iarăşi nu e normal. Sunt lucruri, ca şi principii, care au funcţionat şi funcţionează in acest moment in Romania. Prin această lege incercăm să aşezăm acea bază corectă, pornind de la varf, iar varful şi cel mai mare nivel in reprezintă salariul pe care il primeşte preşedintele Romaniei şi să construim acea bază in jos. Realizator: Nu e in dubiu că această lege va fi implementată cu 1 ianuarie 2018? Sorin Grindeanu: Multe din măsuri vor intra…, eu sunt convins că toate aceste dezbateri din parlament poate vor aduce şi anumite clarificări celor care au semne de intrebare. De asemenea, poate unele lucruri au fost scăpate de iniţiatori şi sunt importante acele amendamente in a indrepta eventuale erori din partea noastră, a guvernului, chiar dacă este, aşa cum spuneam, un proiect asumat de parlamentarii coaliţiei de guvernare, există toată deschiderea. Efortul pană in 2020 pe care…, efortul bugetar pană in 2020 este de 32 de miliarde, deci in toţi aceşti ani, că am văzut diverse comentarii din acest punct de vedere. Datele economice pe care noi le avem şi tot ceea ce am spus de la inceputul anului şi pană acum confirmă că analizele pe care le-am făcut, şi atunci cand am venit cu măsurile rapide prin care am mărit salariul minim, am redus CAS-ul ş.a.m.d., toate lucrurile, reducerile de taxe, toate lucrurile pe care le-am adoptat in primul trimestru şi măsurile au fost foarte bine analizate. Impactul lor se vede şi se vede in ceea ce au insemnat datele pe primul trimestru. Creşterile veniturilor, creşterea economică, dacă vreţi vă dau şi informaţii care poate vor apărea in zilele următoare, inclusiv pentru cei care erau pesimişti… Realizator: Da. Sorin Grindeanu: Şi mă refer aici…, şi ştiţi că in urmă cu săptămani, inclusiv FMI a revizuit in sus prognoza de creştere economică, acest lucru se va intampla probabil şi din perspectiva Comisiei Europene. Noi am spus la inceputul anului, şi atunci cand am venit cu bugetul in parlament, că prognoza noastră sau prognoza luată de la Comisia Naţională de Prognoză, este de 5,2 şi ne menţinem. Realizator: 5,2 creştere? Sorin Grindeanu: Creştere economică şi ne menţinem… Realizator: 5,2 pe anul acesta? Sorin Grindeanu: Pe anul 2017. Realizator: E o creştere importantă. Sorin Grindeanu: Foarte mare. Şi pană acum toţi cei care au zis că vom fi undeva un pic peste 3 au ajuns să aibă prognozele spre 4,4 – 4,5, deci incet, incet se apropie de ceea ce spuneam şi noi. Realizator: Deci, informaţia pe care ne-o daţi este că vom avea probabil in zilele următoare informaţii noi de la Comisia Europeană cu privire la aceste evaluări ale creşterii economice şi ale prognozei pe care ei o au? Sorin Grindeanu: Va fi probabil un raport in care nu doar pentru Romania, ci pentru toate ţările din UE, iar vizavi de creşterea economică prognozată probabil că va fi mai sus faţă de ceea ce spuneau la inceputul anului, sigur exprimandu-şi in continuare ingrijorările legate de posibilitatea de depăşire, aceeaşi discuţie, a deficitului bugetar, care iată că in primele trei, patru luni ale anului, nu că am intrat pe deficit, chiar după primul trimestru am avut un mic excedent, extrem de important. Sunt foarte atent şi eu şi colegii mei la a păstra această balanţă, a nu depăşi deficitul bugetar de 3%. Sunt angajamente pe care ţara noastră le-a luat indiferent, cine conducea guvernul sau cine era preşedinte, şi o ţară serioasă işi păstrează angajamentele dincolo de anumite cicluri electorale. Sunt lucruri care ne obligă şi pe care inţelegem să le respectăm. Realizator: Le respectăm. Aici este insă o discuţie care poate va trebui ridicată la momentul potrivit. Sigur că e cam greu acum s-o ridicăm, insă ştim foarte bine că ţări importante au reuşit să aibă, să se dezvolte, să facă salturi importante pe deficite mai mari. Avem exemple importante, poate cel mai recent este al Spaniei. Cred că această discuţie la un anumit moment trebuie avută, insă faptul că reuşim această creştere economică pe un deficit pe care să-l respectăm, de 3% , este un lucru pe care sigur că toată lumea il urmăreşte, pentru că aici există această temere. Temerea legată de faptul că, iată, scad taxele, pe de altă parte cresc salariile, cresc anumite facilităţi care sunt date de la mersul cu trenul la tot felul de alte lucruri şi aici era spaima pe care o ştiţi foarte bine exprimată de toată lumea: vor putea să acopere toate aceste lucruri şi intr-adevăr nu doar să reuşim să avem creştere economică, să reuşim să păstrăm balanţa. Sorin Grindeanu: Toate analizele, aşa cum vă spuneam, pe care le-am făcut adoptand măsuri importante in primul trimestru ne arată că da. Noi nu inţelegem că atunci cand ai o creştere economică, aşa cum a fost in anii trecuţi, acea creştere economică să se simtă eventual doar in depozitele BNR sau in alte părţi. Inţelegem că acea creştere economică să se simtă şi in nivelul salariilor şi pensiilor din ţara noastră. Lucrul ăsta l-am spus, şi PSD-ul l-a spus tot timpul, şi am şi făcut, nu doar că am spus. Şi ăsta este un lucru extrem de important. Dacă ai creştere economică, parte din ea merge in investiţii, merge in dezvoltare, parte trebuie să se simtă in veniturile romanilor şi de-asta am luat aceste măsuri. Legat de legea salarizării unitare, ca să revin, am văzut că şi colegii din opoziţie, ceea ce e un lucru foarte bun, dna Turcan anunţa in urmă cu vreo două zile, că or să vină şi danşii cu o lege in oglindă a salarizării unitare. Consider că e un lucru extraordinar de bun acesta. Ii rog pe colegii mei, eu nu sunt parlamentar, nici nu vreau să fiu inţeles greşit, dar aş vrea să fie foarte atenţi cand vor discuta despre această lege, pentru că, de obicei, cand a venit din partea aceea, s-au tăiat salarii şi pensii şi nu vorbim de o istorie foarte indepărtată din acest punct de vedere, chiar apropiată. Eu inţeleg că cei din opoziţie şi nu doar… Există aşa un cor care spune şi-şi arată non stop ingrijorarea. Nu-i un lucru rău! Nu-i un lucru rău! De fiecare dată cand există o critică şi o critică de tip constructiv, eu in modul ăsta o percep, o analizez şi eu şi colegii mei şi ii indemn pe toţi să facă acest lucru. Dar cand critici doar de dragul de a critica şi că, inţelegi, nu e bine să mărim salariile medicilor, nu e bine să mărim salariile profesorilor, nu mai inţeleg. Nu mai inţeleg. Atunci ar trebui aceşti domni, in frunte cu dna Turcan, să vină in faţa romanilor şi să spună că nu sunt de acord cu măririle salariilor la medici pe care le-am făcut deja, şi că nu sunt de acord cu măririle salariilor la profesori. Pentru că altfel este o ipocrizie din care doresc şi-i indemn să iasă. Să fie constructivi, să vină cu amendamente constructive in parlament, cand se va discuta această lege, nu doar să critice, aşa cum spuneam, de dragul de a critica. Realizator: Scandal pe indemnizaţiile mamelor. E vorba de declaraţiile dnei Olguţa Vasilescu, care spunea: cred că undeva la 8.000 de lei ar fi o sumă foarte corectă pentru indemnizaţie. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea: Nu sunt de acord acum cu plafonarea indemnizaţiilor. Nu mai acceptăm să aflăm de la televizor ce se intamplă. Orice iniţiativă trebuie discutată serios in partid. Cum rămane? Sorin Grindeanu: Săptămana trecută a fost aprobat acel plan de convergenţă in guvern. Nu e luată… şi vreau să fiu foarte clar, e aşa o furtună, iarăşi, pană la urmă, intr-un pahar cu apă. De ce? 97%, vorbim de ce avem astăzi, din indemnizaţiile… Realizator: Sunt sub 8.000. Sorin Grindeanu: Sunt sub 5.000. Vorbim de 3% din aceste indemnizaţii, care sunt peste 5.000. Realizator: Bun, şi atunci de ce să fie discuţii dacă ele sunt sub 5 mii? De ce e nevoie de această discuţie? Sorin Grindeanu: In acel plan de convergenţă nu se vorbeşte de o hotărare pe care noi am luat-o deja, ci că există această posibilitate de a plafona nu la 5.000, la 10.000 aceste indemnizaţii. Nu că se aprobă această plafonare sau că nu se aprobă. Eu le-am cerut colegilor mei să facă un calcul, astfel incat să vedem care e impactul, pană la urmă, pentru că eu nu cred că sunt atat de multe cazuri in ţara noastră care să aibă indemnizaţii peste 10.000 de lei şi care să respecte legea. Eu vreau să fiu foarte clar aici. Şi aici voi cere pentru… Realizator: Pentru că in ultimele luni se cresc salariile foarte mult tocmai pentru a beneficia de aceste indemnizaţii. Ştiţi care este problema şi ştiţi foarte bine, nu am niciun fel de dubiu că nu aveţi aceste informaţii şi este o ingrijorare pe care cred că o impărtăşim, am discutat despre asta. Problema legată de faptul că Romania moare. Avem o natalitate foarte scăzută, toate datele arată ingrozitor, avem mortalitate infantilă uriaşă, este pe primul loc in Europa, e o problemă uriaşă, iar modul in care guvernul şi statul ar trebui să găsească resurse şi poate o strategie intreagă cu privire la modul in care ii incurajăm pe tineri să aibă copii aici… Sorin Grindeanu: Absolut de acord cu dvs. Eu am vrut să vă dau aceste date ca să ştim unde ne aflăm. Şi tocmai de aceea le-am cerut colegilor mei să facă această analiză. Vorbesc de oameni de bună-credinţă şi doar la ei mă refer, nu la cei care poate sunt cazuri aşa cum spuneaţi dvs. şi care este impactul, pană la urmă, al celor care au…, al mamelor care au peste 10.000 de lei. Pentru că eu nu cred că e un impact foarte mare asupra bugetului, dar nici mic. Tocmai de aceea am nevoie de această analiză. De aceea spuneam că e o furtună pentru că nu s-a luat nicio decizie din acest punct de vedere. Mai mult decat atat, şi subliniez şi e extrem de important, 97% din aceste indemnizaţii sunt sub 5.000 de lei. Noi vorbim de o plafonare nu la 5.000 de lei, la 10.000 de lei, o eventuală plafonare la 10.000 de lei, ceea ce probabil că inseamnă, in acest moment, peste 10.000 de lei, dar asta o să vedem in urma analizei respective, sub 1% in mod clar. Dar, revenind la toate aceste lucruri, subliniez, pentru că am văzut că e o discuţie, am văzut şi cat am fost plecat in aceste zile, că a fost o discuţie in ţară şi e normal să fie, este absolut normal, doar că trebuie spus adevărul şi aşezat in parametri normali. Este o analiză pe care şi Ministerul Muncii, şi Ministerul Finanţelor trebuie să o prezinte in perioada următoare şi există posibilitatea să se intample aceste lucruri, nu s-a luat nicio decizie. Eu inclin să nu facem această plafonare, am foarte multe… Realizator: Deci opţiunea dvs. este să nu se facă plafonarea. Acestea vin de la Ministerul Muncii sau cum au ajuns… Sorin Grindeanu: Nu, opţiunea mea şi este normal să fiu… şi aşa am acţionat tot timpul in aceste luni, insă văd prima oară acea analiză. Pot să am anunite păreri acum, dar cred că ar fi anormal să spun clar da sau nu. Vreau să văd acea analiză pe care am cerut-o colegilor mei. Acum, aşa, la rece, nu vorbim…, cred eu că nu vorbim de un impact foarte mare. Dar haideţi să aşteptăm acea analiză, să vedem sumele, să vedem despre ce e vorba. Vreau să vă mai spun ceva extrem de important, apropo de toate legile pe care noi le avem de adoptat şi am enumerat cateva dintre ele, fie că vorbim de Legea salarizării unitare, fie că vorbim despre Fondul Suveran de Investiţii, Legea prevenţiei, pentru proiectele strategice, care şi ea e aproape finalizată. Codul Administrativ, la fel, extrem de important şi care va pleca spre Parlament in perioada următoare. Vă spuneam că toate aceste trei luni reprezintă luni de consolidare, de aşezare a acelei baze legale pe care să construim celelalte măsuri pe care le avem de luat in următorii patru ani. Este extrem de important sprijinul parlamentar pe care il vom avea pe aceste proiecte de lege, toate aceste proiecte de lege au fost făcute…, sunt măsuri prinse in programul de guvernare, sunt lucruri pe care le discutăm cu colegii din coaliţia care susţine acest guvern, tocmai de aceea acest dialog cu Parlamentul este esenţial pentru noi in aceste luni. Realizator: In calitatea mea de cetăţean onest al acestei ţări şi lucrul acesta l-am vorbit şi cu ministrul muncii şi familiei, insă mi se pare foarte important să vă spun ceea ce cred: chestiunea legată de modul in care Romania va găsi formule să incurajeze familiile să aibă copii in Romania, aceasta cred că este o problemă foarte mare şi dacă… Sorin Grindeanu: De acord. Realizator: …şi dacă nu vom găsi resursele la acest lucru ne vom trezi peste nişte ani de zile intr-o situaţie absolut dezastruoasă. Deja lucrurile pe statistici nu arată deloc bine, in orice studiu pe acest subiect, aşa cum spuneam, simplu, dar nu simplist, Romania moare. Astăzi apare pe surse in contextul modificării Codului Fiscal, se anunţă – şi lucrul acesta vreau să il confirm sau să-l infirm cu dvs. – că vor fi taxate ajutoarele şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, pensiile pentru invalizi de război, orfani, văduvele de război, dar şi bursele primite de elevi şi studenţi, precum şi premiile sportivilor medaliaţi. Adevărat sau fals? Sorin Grindeanu: Dle Gadea, m-am…, recunosc că mi-a fost destul de greu, aşa cum aţi spus şi dvs. la inceputul discuţiei noastre, să incerc să răspund la fiecare ştire, am incercat, care nu era pusă in parametri corecţi. Avea anumite nuanţe de corectitudine. Eu vreau să vă spun in mare legat de acest subiect care s-a discutat, de schimbare a sistemului de impozitare. Eu le-am cerut colegilor mei, şi ştiţi lucrul ăsta, că am făcut public, le-am cerut colegilor mei din guvern să…, inainte de a ieşi, de a explica, de a-şi da cu părerea despre aceste schimbări, să le analizeze foarte bine, pentru că ei vorbesc ca membri ai Guvernului, să nu meargă să arunce anumite lucruri in mass-media dacă nu sunt hotărarile deja luate. De aceea vă spun, suntem in perioada de analiză. Eu vorbesc din punctul de vedere al Guvernului, in care vedem fiecare din aceste măsuri, dar dezavuez din start ceea ce spuneţi… Realizator: Mie mi se pare absolut inacceptabil. Sorin Grindeanu: …că vor fi cheltuieli deductibile şi toate lucrurile astea… este cu totul altceva. Eu vreau să vă spun, in mare, că toate discuţiile, mai ales pe acest domeniu, cel care afectează pană la urmă fiecare roman, trebuie să se intample, să fie clare, să fie analizele făcute in primul rand in Ministerul Finanţelor. Atat timp cat eu le-am cerut colegilor mei să fie mai aşezaţi, să fie mai chibzuiţi, să-şi analizeze fiecare declaraţie, să fie mai reţinuţi in a arunca anumite proiecte inainte de a lua deciziile, nu o să fiu eu primul care incalc regula. Sigur că discut, sigur că am discuţii cu dl ministru al finanţelor şi nu numai, sigur că am avut discuţii… Realizator: Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus că… Sorin Grindeanu: Eu vorbesc de membrii Guvernului şi cred că am fost cat se poate de clar. Realizator: De membrul Guvernului, de ministrul de finanţe s-a exprimat că are o comunicare cred că a folosit chiar cuvantul dezastruoasă. Este vreo evaluare in ceea ce priveşte… Adică sigur că nu putem să ştim, nu imi imaginez că ministrul de finanţe dădea pe surse astfel de informaţii, foarte posibil să fi plecat de la nivelul celor care lucrează in minister. Aici este o foarte mare discuţie şi cumva continuand discuţia de aseară cu doamna primar general descoperim in diverse ministere oameni care cumva lucrează nu pentru Guvernul Romaniei, ci pentru diverse cercuri de interese, pentru diverse companii, vorbeam aseară despre nivelul II şi III din Ministerul Transporturilor, care par a fi angajaţii unor companii de construcţii, vorbeam despre, iată, in seara asta, despre Ministerul de Finanţe /…/

