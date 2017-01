Premierul Sorin Grindeanu a participat la emisiunea „Ora de vârf”, cu Ionela Năstase, la postul de televiziune România TV

Comments

[Check against delivery] Realizator: Ionela Năstase – Bună seara! Bine v-am regăsit, doamnelor şi domnilor! Ediţie-eveniment in această seară, cu premierul Romaniei, domnul Sorin Grindeanu. Bună seara, domnule prim-ministru! Sorin Grindeanu: Bună seara! Realizator: Mulţumesc foarte mult că aţi ales Romania TV pentru această primă apariţie intr-un studio de televiziune in calitatea de premier. Doamnelor şi domnilor, in această seară aflăm impreună totul despre banii romanilor, aflăm care sunt modificările importante aflate in vizorul executivului. De la noi veţi afla in premieră cu cat cresc pensiile şi salariile incepand chiar cu 1 februarie anul acesta, 2017, peste cateva zile, aşadar, dar şi ce a găsit noul executiv după guvernarea tehnocrată Dacian Cioloş. Ce s-a intamplat la intalnirea de la Palatul Cotroceni in spatele uşilor inchise, in momentul in care Klaus Iohannis şi Sorin Grindeanu au stat faţă in faţă – aflăm in cateva clipe. Rămaneţi cu noi, doamnelor şi domnilor, o ediţie-eveniment faţă in faţă cu premierul Romaniei. Domnul prim-ministru Sorin Grindeanu, 11 zile de guvernare aveţi. Staţi liniştit, numărăm noi, presa, presa care stă cu ochii pe dvs. V-aş intreba, inainte de toate, cum v-aţi acomodat la Palatul Victoria, cat de comod este fotoliul de premier. Sorin Grindeanu: In primul rand vă mulţumesc pentru invitaţie. Să ştiţi că o să accept, in măsura timpului disponibil – şi al jurnaliştilor şi televiziunilor – invitaţiile pe care le primesc. Eu am fost tot timpul un om deschis, care n-am avut nimic de ascuns, am comunicat tot timpul foarte bine cu oamenii, sigur, şi direct, şi prin intermediul dvs. sau mai ales prin intermediul dvs., al presei. 11 zile, aţi numărat dvs. bine, chiar inainte de emisiune. Aici nu este vorba de acomodare. Am intrat direct… Realizator: Cate nopţi aţi dormit acasă in toate aceste zile? Sorin Grindeanu: Păi, dacă ne uităm in spate, aşa, am intrat direct in cod roşu, intr-o miercuri a fost depunerea jurămantului, cu votul in Parlament, şedinţă de guvern şi deja vineri a fost a doua şedinţă de guvern şi deja de vineri şi in acel weekend intraserăm in cod roşu şi eu cred că noi, ca şi echipă, coordonate lucrurile de către Ministerul de Interne, am gestionat bine situaţiile apărute. Şi subliniez: nu este vorba de acomodare, nu există şcoală de prim-ministru. Realizator: Cum nu există şcoală de preşedinte. Sorin Grindeanu: Cum nu există nici şcoală de preşedinte. Realizator: Calificare la locul de muncă. Sorin Grindeanu: Eu, pe unde am trecut ca şi om politic, fie că vorbim de viceprimar al municipiului Timişoara, de deputat, de preşedinte al Consiliului Judeţean sau de ministru al comunicaţiilor, am incercat tot timpul să imi fac treaba cat de bine am putut eu. Realizator: V-aţi mutat la Bucureşti? Sorin Grindeanu: Stau in Bucureşti, sigur; familia, nu. Familia mi-a rămas la Timişoara. Realizator: Pot să vă intreb dacă intenţionează să vină cu dvs. aici soţia şi copilul? Sorin Grindeanu: Să ştiţi că incă n-am apucat, fiind aceste zile pline, să am o discuţie foarte serioasă, cu argumente pro şi contra mutării familiei mele la Bucureşti. Dar, aşa, in mare, familia mea cred că va rămane la Timişoara. Am doi copii mici, care sunt obişnuiţi, au prieteni, au absolut tot acolo, toate legăturile sunt la Timişoara. Eu sunt…, mă simt, sigur, acum sunt premierul Romaniei, dar toată cariera mea politică de pană acum este legată de ceea ce inseamnă Banat, Timiş şi lucrurile pe care le-am făcut acolo. Realizator: Ce a spus soţia dvs. in momentul in care a auzit că sunteţi premierul Romaniei? Sorin Grindeanu: N-am apucat să vorbesc cu ea decat după cateva ore. Mi-a povestit că era la cumpărături, intr-un supermarket, cand incepuseră să-i sune telefoanele. Şi pentru mine a fost o surpriză şi lucrurile pe care le-am spus atunci sau le-a spus şi domnul preşedinte Dragnea chiar aşa au stat. Realizator: Cu sms-ul acela. Sorin Grindeanu: A, nu. Eu vorbesc de Comitetul Executiv Naţional, cand acest for de conducere al partidului, la propunerea preşedintelui, m-a desemnat ca şi candidat. După aceea, s-a intrat in cealaltă procedură. Sunt lucruri care au fost şi pentru mine sau a fost un lucru…, o surpriză inclusiv pentru mine. Dar, după aceea, am intrat in tot ce inseamnă desfăşurătorul pe care dvs. il cunoaşteţi foarte bine. Realizator: Apropo de desfăşurător, da, aţi intrat in cod roşu de vreme rea… Sorin Grindeanu: Păi, fiind un guvern majoritar de stanga, puteam să nu avem noi cod roşu? Nu putea să fie altă culoare. Suntem roşii. Realizator: Se apropie din nou coduri. Sunteţi intr-o televiziune unde meteorologii informează ceas de ceas ce se intamplă. Vine un nou val de frig. Pregătiţi pentru vremea rea? Mai ales că, vă intreb pe dvs., avand in vedere faptul că gestionaţi guvernul. Sunt informaţii că este un consum istoric de gaze naturale şi energie electrică. Riscăm să ingheţăm de frig in case? Sorin Grindeanu: Nu. Aici, inclusiv săptămana trecută, şi dvs. aţi şi transmis lucrurile astea, şi toată presa a transmis, am mers impreună cu doamna ministru de interne inclusiv la Dispeceratul Naţional şi acolo am avut o discuţie cu ministrul energiei. Eu i-am cerut să facă o situaţia la zi in privinţa stocurilor pe care le avem. A prezentat această notă in guvern. Mai mult decat atat, aşa cum spuneaţi, in aceste zile am avut un maximum de consum. S-au luat măsuri impreună cu Ministerul Transporturilor astfel incat companiile din zona Oltenia, termocentralele din zona Oltenia sau Hunedoara să aibă cărbune, astfel incat să poată să producă energie, să nu avem situaţii de acest tip. Sunt lucruri pe care era obligatoriu să le facem şi care au fost de urgenţă. Raportul respectiv, pe care domnul ministru Petcu, ministrul energiei, l-a prezentat in guvern, ne-a arătat că măsurile pe care le-am luat şi pe care le vom lua in perioada următoare sunt potrivite, astfel incat să evităm situaţii de criză. Realizator: Reduceţi exportul, limitaţi consumul de energie? Care ar fi măsurile? Sorin Grindeanu: Nu. Cum să limităm consumul de energie? S-a dat o hotărare de guvern săptămana trecută joi la şedinţa de guvern, astfel incat in situaţia in care avem criză pe consumul intern să putem apela la ceea ce inseamnă cotele de export, astfel incat să asigurăm prima dată consumul intern şi după aceea să ne ocupăm de ceea ce ar insemna exportul. Eu cred că este o măsură normală. E o măsură, dacă vreţi, de tip manetă, astfel incat lucrurile să fie aşa cum vi le-am explicat sau cum le-am spus, să avem tot timpul asigurat in primul rand pentru populaţei şi pentru agenţii economici din ţara noastră consumul asigurat şi după aceea să vedem dacă putem să facem export. Era nevoie de o asemenea reglementare care se va activa doar in momentele in care este nevoie. Realizator: Ne-aţi vorbit despre Ministerul Energiei. M-aş duce un pic in spate, la primele zile de guvernare, atunci cand aţi evaluat situaţia lăsată in urmă de guvernul condus de Dacian Cioloş. Ce aţi găsit, domnule prim-ministru? Unde sunt situaţii critice? Unde sunt probleme majore care afectează intreaga Romaniei? Sorin Grindeanu: Să ştiţi că eu am evitat tot timpul să vorbesc despre moşteniri grele, chiar dacă sunt. Lumea nu ne-a votat sau n-a votat programul de guvernare al PSD-ului ca să spunem despre moştenirea grea. Am avut discuţii cu mulţi miniştri in această perioadă. O să am şi cu ceilalţi cu care n-am reuşit să am intalniri faţă in faţă. Le-am cerut tuturor miniştrilor să imi facă o situaţie la zi cum au găsit ministerul şi pe care au predat-o şi ceea ce trebuie să facă in continuare, astfel incat să aplicăm măsurile din programul de guvernare. Noi avem un lucru pe care trebuie să-l punem in practică, şi anume programul de guvernare, program care a fost votat intr-un număr mare, impresionant de oameni, intr-un procent dacă vorbim de alegerile post-decembriste cred că e cel mai mare procent pe care l-a luat un singur partid. Realizator: PSD. Sorin Grindeanu: PSD. Realizator: Da, aşa este. Sorin Grindeanu: Asta inseamnă incredere. Increderea pe care oamenii şi-au pus-o in noi, in programul de guvernare. Realizator: Aţi lucrat la programul de guvernare? Sorin Grindeanu: Pe anumite componente, aşa cum s-a mai spus. Sigur, acum trebuie să mă ocup de tot ceea ce inseamnă implementarea acestui program de guvernare. Lucrurile sunt şi simple, pentru că e foarte clar şi le avem stabilite pe trimestre, pe luni ceea ce avem de făcut, dar totodată sunt şi complicate, pentru că in momentul in care se defectează o rotiţă trebuie să faci tot ceea ce poţi să o repari, astfel incat intregul angrenaj să funcţioneze. Realizator: M-aş intoarce un pic, fără să folosesc eu greaua moştenire, care sunt ministerele unde aveţi semnale că sunt probleme, că se tot discută in spaţiul public şi analiştii economici cu precădere o fac, despre o gaură in bugetul statului. Explicaţi, vă rog frumos, pe inţelesul tuturor telespectatorilor care aşteaptă veşti de la premier, această situaţie. Sorin Grindeanu: Vorbim de execuţia bugetară pe anul trecut. Au fost venituri de 221 – spun in mare numerele – 221 de miliarde, veniturile prognozate la inceputul anului erau de 231, după care a venit o rectificare de buget in care s-a spus că sunt şi mai mari veniturile, s-a ajuns pană in jur de 235, ca şi estimare, eu vorbesc aici de estimări, iar la finalul anului s-au inchis lucrurile la 221 de miliarde, ca venituri totale. E această diferenţă care nu este acoperită pe ceea ce s-a prognozat şi pe ceea ce s-a realizat. Semnele noastre de intrebare au apărut in momentul in care s-a făcut o rectificare de buget la sfarşitul lunii noiembrie, e adevărat, in campania electorală, cand datele erau aproape de adevăr. Adică vorbim de o lună pe care o mai aveai pană la sfarşitul anului şi unde nu s-a făcut rectificare negativă, aşa cum era normal. Realizator: Dimpotrivă. Sorin Grindeanu: Dimpotrivă. Şi atunci poate că a existat – şi aici a dat o explicaţie foarte bună domnul ministru al finanţelor, in care a spus că probabil acea rectificare din 23 noiembrie a fost o rectificare pozitivă din cauză că suntem in campanie – eram in campanie electorală. Da. Numai că aceste campanii electorale vin şi pleacă. Există viaţă şi după alegeri, viaţa romanilor. Nu ne putem juca cu lucruri de acest tip. Acestea sunt lucruri care sunt dincolo de politică şi de campaniile electorale, de aceea este acest mare semn de intrebare pe care noi l-am ridicat, o să vedem cauzele, am văzut că şi parlamentul se ocupă să caute cauzele pentru care s-a făcut aşa ceva. Treaba noastră este să ne ocupăm acum de ceea ce inseamnă implementarea programului nostru de guvernare in 2017. Realizator: Aţi vorbit cu preşedintele Klaus Iohannis despre aceşti bani. Ştiu că preşedintele este cel care v-a invitat pe dvs., premier al Romaniei, de asemenea, pe ministrul de finanţe la Palatul Cotroceni, tocmai din cauza banilor. Domnia sa s-a exprimat la ceremonia de investitură ironic, rugandu-l chiar pe şeful partidului dvs., pe domnul Liviu Dragnea, să vă inveţe programul de guvernare. Cum a fost intalnirea cu preşedintele Klaus Iohannis? Sorin Grindeanu: Să ştiţi că eu sunt un om normal şi recunosc meritele fiecăruia. Noi lucrăm intr-o echipă, o echipă pe care a format-o – nu de acum, de la alegerile de acum, ci de cand lucrăm, inainte de locale – şi a condus-o preşedintele partidului, Liviu Dragnea. Ne-a aşezat pe fiecare, dacă vorbim de alegerile locale, in locul unde putem da potenţialul maxim şi după evaluările făcute de dansul. Aici nu e loc de a juca individual, iar echipa, in momentul acesta, este cat se poate de solidă şi lucrează ca echipă. Nu am fost invitat la Cotroceni ca să spun despre minus. Eu am fost invitat acolo, impreună cu ministrul finanţelor, ca să vorbim despre buget şi cum vedem noi bugetul din anul 2017. Acesta a fost rostul intalnirii. Realizator: Cum a decurs dialogul cu preşedintele Klaus Iohannis? Sorin Grindeanu: Instituţional corect. Fiecare dintre noi – şi eu şi domnul ministru al finanţelor – am prezentat ceea ce vedem noi ca proiecţie. A fost o discuţie cat se poate de corectă, instituţională, fără niciun fel de excese. Realizator: Ce a vrut să afle mai exact şeful statului, apropo de proiecţia bugetară? Sorin Grindeanu: Cum vedem lucrurile ca buget pentru anul 2017. Noi am prezentat date – nu le-am prezentat aceste date că aşa le-am gandit noi. Am discutat – şi ministrul finanţelor şi eu şi alţi colegi de-ai mei – şi am avut datele la zi de la Comisia Naţională de Prognoză, ceea ce a insemnat o radiografie la zi pe ceea ce vorbim ca şi cadru macroeconomic, iar Comisia Naţională de Prognoză ne-a furnizat: cat va fi PIB-ul pe anul 2017, care este creşterea economică, care este inflaţia, cate noi locuri de muncă vor fi in anul 2017. După aceea, in jos, toate aceste lucruri se fac in mod automat prin calcule şi prin lucruri deja bătătorite, dacă pot să folosesc acest termen, şi nu inventate de noi. Pot să spun altceva: că noi incercăm, pe ceea ce inseamnă cheltuieli in anul 2017, să schimbăm modul de a face aceste cheltuieli. Realizator: Haideţi să rămanem un pic la intalnirea cu preşedintele Klaus Iohannis, pentru că a fost startul coabitării. Ştim cu toţii, dacă privim in urmă, că nu a fost tocmai o colaborare perfectă intre cele două palate, Palatul Victoria şi Palatul Cotroceni. Cum aţi defini startul? Sorin Grindeanu: V-am spus: intr-un mod instituţional. Eu nu sunt un tip conflictual. Realizator: V-a invitat tot prin sms? Sorin Grindeanu: Nu. Instituţional, corect, intre cele două instituţii, guvern şi administraţia prezidenţială. Eu unul nu promovez şi nu-mi place conflictul. Nici eu, nici colegii mei; atata timp cat suntem respectaţi şi fiecare dintre noi ne inţelegem limitele instituţiilor pe care le conducem. In momentul in care incerci să intri peste ceea ce ai tu ca atribuţiuni, lucrurile acelea nu sunt admise. Vă spuneam că discuţia a fost cat se poate de decentă şi intr-un cadru instituţional corect. Realizator: Sunt foarte mulţi telespectatori care, afland că sunteţi invitatul meu in această seară, invitatul nostru la Romania TV, ne roagă să aflăm cat mai multe de la dvs. despre banii lor. Sunt foarte mulţi pensionari care intreabă şi aş vrea, inainte de toate, să vă intreb cand e gata bugetul? Pe 25 ianuarie il avem? Ştiu că s-a lucrat. Sorin Grindeanu: Asta este ceea ce ne propunem. In aceste zile, ministrul finanţelor s-a intalnit cu toţi cei care – cu ministere, cu reprezentanţii parlamentului sau ai celorlalte instituţii – au bugete; continuă aceste intalniri şi discuţiile pe buget. Noi incercăm in jurul datei de 25, poate chiar o zi, două mai repede, să trimitem bugetul spre parlament. Dar aş vrea să vă spun un lucru: dincolo de cadrul macroeconomic, de datele macroeconomice care – subliniez lucrul acesta – nu sunt date pe care le-am făcut noi la PSD, ci sunt date la zi, incluzand măsurile pe care le-am luat in urmă cu o săptămană, deci incluzand aceste măsuri, sunt date furnizate de către Comisia Naţională de Prognoză. Pornind de la aceste date, avem venituri şi avem cheltuieli. Ne mai interesează ceva: să ne păstrăm la deficit 3% sau sub 3%. Ne mai interesează ceva şi de acolo am pornit sau o să pornim, de fapt s-a inceput acest proces: construcţia bugetului. Angajamentele pe care noi ni le-am luat ca ţară membră NATO trebuie să le respectăm, şi anume 2% din PIB trebuie să meargă către Armată. Astea sunt lucruri pe care nu le negociem şi nu o să le negociem. Sunt lucrurile pe care noi ca ţară, dincolo de cine conduce guvernul, dincolo de cine e preşedinte sau ministru al finanţelor, trebuie să le respectăm. Aşa dovedim seriozitate şi suntem priviţi ca parteneri serioşi. Dacă ne schimbăm de la o lună la alta sau de la un guvern la altul, atunci nu o să fim respectaţi. Realizator: Apropo de bani, această estimare de creştere economică, 5,5%… Sorin Grindeanu: 5,2. Dacă vreţi… Realizator: Peste 5, oricum. In opinia dvs, este realistă sau optimistă? Cum aţi defini-o? Sorin Grindeanu: Nu eu spun, Comisia Naţională de Prognoză a spus 5,2. Deci nu este un procent pe care l-a dat PSD sau Guvernul PSD. Realizator: Dar Banca Mondială spune că economia Romaniei va creşte cu 3,7% in 2017. Sorin Grindeanu: Dacă vă uitaţi, să spunem anul trecut, inainte de aprobarea bugetului pentru anul 2016 sau in urmă cu doi ani, o să vedeţi că toate aceste prognoze pe care le-au dat alţii decat Comisia Naţională de Prognoză n-au fost foarte aproape de realitate. Noi avem acest organism, care nu este de capul lui şi care ne-a furnizat datele pe care le-am şi prezentat, şi public, şi preşedintelui, la intalnirea de care aminteam. Realizator: Concret, ce trebuie să ştie pensionarii? Care sunt modificările…? Sorin Grindeanu: Inainte de asta, apropo de cadrul macroeconomic, să ştiţi că vorbim şi de datele furnizate de Comisia Naţională de Prognoză, vorbim pentru anul 2017 de un PIB de 815 miliarde, de o creştere economică de 5,2%, de o inflaţie de 1,4% şi vorbim, aşa cum vă aminteam mai devreme cei patru indicatori furnizaţi de Comisia Naţională de Prognoză, de aproximativ 180 de mii de locuri noi de muncă. Aceste lucruri includ măsurile pe care noi le-am luat in urmă cu o săptămană in şedinţa de guvern. Avem venituri, v-am spus că toate aceste calcule se duc in jos şi sunt făcute ţinand cont de aceşti indicatori, avem venituri pentru anul 2017 de 253,1 miliarde, iar cheltuielile 277,2. Vedeţi că aici este o diferenţă de 24,1 miliarde intre venituri şi cheltuieli, ceea ce inseamnă sub 3% deficit, 2,95. Vă repet, toate aceste lucruri au fost in aceste prognoze, au fost incluse in măsurile pe care noi le-am luat vinerea trecută şi care sunt conform programului de guvernare pe care oamenii l-au votat. Inainte de a intra – şi imi cer scuze -, inainte de a intra in măsurile pe care le-am luat, vreau să vă mai spun ceva, ceea ce le-am spus colegilor mei in guvern joi, la şedinţă, şi anume – o să incercăm să schimbăm modul in care sunt cheltuite cele 277 de miliarde. Pană acum se aplica – in mare vorbesc – următorul lucru: caţi bani a avut, nu ştiu, Ministerul Finanţelor? Acum vorbesc sau dau un exemplu care să fie pe inţelesul tuturor: 100 de lei anul acesta. Cat este creşterea? 5%. OK, in anul următor o să aibă 105 lei. Deci, lucrurile in forma asta s-au dus an de an, aplicand creşterea economică prognozată, astfel incat să fie toate lucrurile echilibrate. Nu, incercăm să facem altcumva cheltuielile, şi anume programe care sunt acum in derulare, programe care sunt multianuale şi pe noile programe pe care noi le avem cuprinse in programul de guvernare şi care vor indica modul in care vom cheltui banii publici. Este foarte importantă această precizare, pentru că tot ceea ce inseamnă cheltuirea acestor bani publici să se ducă pe finanţarea programelor pe care noi ne-am angajat că o să le implementăm sau pe cele pe care trebuie să le continuăm faţă de anii trecuți. Realizator: Așteaptă pensionarii vești de la dvs, domnule premier Grindeanu. Sorin Grindeanu: Eu aș vrea să detaliez mai mult, dacă imi permiteți, măsurile, şi ca să fim cat se poate de exacți, aș vrea să vă spun, şi de aceea mi-am şi notat, şi impactul asupra bugetului pe care le au aceste măsuri, pentru că e foarte important să ştim tot timpul şi ce inseamnă minus, şi ceea ce inseamnă plus la bugetul de stat. A făcut parlamentul şi ii felicit pentru acest lucru, pentru că parlamentul a hotărat eliminarea CASS pentru pensionari şi eliminarea impozitului pentru pensiile mai mici de 2.000 de lei. E un lucru hotărat in parlament, de care noi luăm act şi aşa trebuie să lucrăm. E un lucru pe care-l punem in practică. Realizator: Nu doar CASS, ci şi impozitul pe pensie. Sorin Grindeanu: Am spus, ambele. Eliminarea impozitului pentru pensiile mai mici de 2.000 de lei, iar impozitul… şi aici pot să vă dau un exemplu, pe care il am in familie: mama mea are pensie 2.002 lei. Cand am vorbit la telefon cu ea mi-a zis măi, dar eu am 2.002 lei. Sub 2.000 de lei, ca să ințeleagă toată lumea, sub 2.000 de lei nu avem impozit. Impozitul se aplică doar peste 2.000 de lei, adică pentru cei 2 lei. Realizator: Da. Sorin Grindeanu: Aici avem un impact de aproximativ două miliarde, dar totodată avem şi un plus. Un plus pentru venituri de runda a doua. Ce inseamnă lucrul ăsta? Aceşti bani intră in consum. Vor fi cheltuiți şi inseamnă plus pe ceea ce inseamnă impozite şi toate lucrurile care funcționează. Aici e un plus pe venituri de runda a doua de aproximativ 700 de milioane pe ce avem noi prognozat, de asemenea, măsură luată, creșterea salariului minim, de la 1.250 de lei la 1.450 de lei. Realizator: Aş mai rămane un pic la pensionari, domnule prim-ministru. Sorin Grindeanu: Vă rog. Realizator: Cei mai mulți solicită punctul de pensie la 45% din salariul mediu brut pe economie. Sorin Grindeanu: Am crescut pensia minimă de la 400 de lei la 520 de lei, măsură luată deja de guvern de la 1 martie şi creștem punctul de pensie, de la 1 iulie, la 1.000 de lei. Astea sunt lucrurile pe care le-am hotărat deja conform programului de guvernare şi sunt măsuri luate in guvern şi adoptate. Realizator: De la 1 februarie 2017, practic, seniorii din această ţară beneficiază…; Sorin Grindeanu: Nu. De la 1 martie este creșterea pensiei minime de la 400 de lei la 520 de lei, iar de la 1 iulie e creșterea punctului de pensie la 1.000 de lei. Realizator: Iar celelalte două, CASS şi neimpozitarea, de la 1 februarie. Sorin Grindeanu: Primele două, votate de parlament, nu de guvern, şi incă o dată ii felicit pentru ceea ce au făcut, intră de la 1 februarie. Realizator: Despre salariați aş vrea să vorbim. Sorin Grindeanu: Vă rog. Realizator: Dincolo de aceste modificări ale salariului minim pe economie, ministrul muncii a anunţat că guvernul lucrează ca legea salarizării bugetarilor să fie pusă in practică şi se lucrează pe un proiect elaborat de fostul ministru, da?, Rovana Plumb. Sorin Grindeanu: Sigur. Noi avem legea salarizării unice, finalizarea legii salarizării unice in trimestrul II, dar nu poţi să nu incepi de acum. Chiar la ultima şedinţă de guvern, doamna ministru Olguţa Vasilescu a solicitat in guvern ca fiecare minister să desemneze un reprezentant, astfel incat să se formeze o echipă de lucru, pentru că este o lege extrem de laborioasă, extrem de greu de făcut, astfel incat să nu laşi pe langă, oameni care ar merita, şi să aşezi pe fiecare pe acea grilă, conform muncii şi conform responsabilității pe care o avem fiecare dintre noi. Realizator: Domnule premier, aveţi părinți profesori. Sorin Grindeanu: Pensionari. Sunt pensionari amandoi. Realizator: Care au fost dascăli, da? Sorin Grindeanu: Au fost profesori amandoi. Realizator: Care este, in opinia dvs., salariul pe care l-ar merita in această ţară un profesor? Sau un doctor? Sorin Grindeanu: Nu poate fi calculat in bani. Lucrurile astea nu pot fi calculate in bani. Dacă am putea, am da la toată lumea foarte mult. Vreau să vă spun şi să fiu cat se poate de sincer: eu, aşa cum aţi spus, provin dintr-o familie in care ambii părinți sunt profesori, acum sunt pensionari…; Realizator: Au şase case? Sorin Grindeanu: Nu, nu. Realizator: Am mai văzut o familie de profesori unde, din meditații, s-a putut, de aceea v-am intrebat. Sorin Grindeanu: Nu, nu au şase case. O familie normală, in care veniturile sunt aşa cum sunt in educaţie. Niciodată nu e destul pentru medici sau pentru profesori. Dacă vorbim de profesori, sunt cei care pregătesc generațiile următoare. Sigur, inseamnă foarte mulți bani. Am da tot timpul, dacă am avea, dar noi am făcut lucrurile astea. S-a făcut in parlament creșterea – şi e foarte bine – cu 15%. Realizator: V-au impiedicat un pic la Curtea Constituțională, dar pană la urmă… Sorin Grindeanu: S-au depășit lucrurile. Realizator: Vreți să aflați ce vor romanii de la dvs., domnule Sorin Grindeanu? Pentru că ai mei colegi au intrebat pe stradă. Iată răspunsurile. Sorin Grindeanu: Vă rog, vă rog. /…;/ Realizator: Domnule prim-ministru, i-aţi auzit pe oameni. Romanii vă dau gir şi spun că, dacă măcar o parte din ce aţi promis veţi face, vă aplaudă la scenă deschisă. Cat la sută din toate aceste promisiuni…, pentru că in acest moment sunt intr-un program de guvernare, dar aveţi garanția, le oferiți telespectatorilor noștri că sută la sută se va face ce aţi promis? Sorin Grindeanu: Noi avem un program de guvernare pe care il indeplinim, vrem să-l indeplinim şi o să-l indeplinim 100%. Pentru asta ne-au votat oamenii. Sunt lucruri de care ne ţinem. Vă dau un exemplu: in primul trimestru, şi spuneam la inceputul emisiunii că este şi un program de guvernare şi simplu, dar, totodată, complicat, in primul trimestru avem 43 de măsuri pe care trebuie să le luăm conform programului de guvernare. Pană acum am făcut cam jumătate, mai avem. V-aş da un exemplu la care ţin foarte mult: in ultima şedinţă de guvern, tot o măsură prevăzută in programul de guvernare, Ministerul Sănătății a propus o hotărare de guvern prin care s-au desființat acele comisii speciale care hotărau dosarele şi cine ia medicamente şi cine nu. Realizator: Cine trăiește şi cine moare, spuneți direct! Sorin Grindeanu: Pe scurt, cam cum spuneți dvs. Iar acum medicul curant este cel care dă rețeta şi lucrurile merg intr-un mers normal. Este un lucru extrem de important. Şi am ţinut să precizez şi care iarăși era prins in programul nostru de guvernare pe capitolul de sănătate. Deci, pe primul trimestru sunt aproximativ…, nu aproximativ, ci exact 43 de măsuri pe care le avem de luat, suntem la jumătate in două ședințe de guvern doar. Vom continua să adoptăm toate actele normative pe care trebuie să le adoptăm astfel incat să indeplinim lucrurile pe care ne-am angajat să le indeplinim. Mai mult decat atat, in perioada următoare pană in buget vom adopta de asemenea acte normative care au impact sau care vor lansa programe naționale de care vă spuneam mai devreme şi care au impact asupra bugetului. Realizator: Domnule premier, apropo de medici şi de sistemul sanitar, de ce ar sta un doctor in Romania şi n-ar merge cateva mii de kilometri, 2-3 mii de kilometri mai incolo, unde ar fi plătit in conformitate cu pregătirea domniei sale? Sorin Grindeanu: Nu doar medicii, să ştiţi, dar in ceea ce inseamnă sănătatea este exemplul cel mai elocvent. Noi avem prinse măsuri in programul de guvernare in a creşte veniturile medicilor, astfel incat să-i păstrăm in ţară. Salarii pentru medicii rezidenţi, de asemenea sunt lucruri care vin conex cu aceste măsuri, măsuri legate de prima chirie, de lucruri pe care colegi de-ai mei au inceput să le anunțe. Sunt lucruri prin care noi incercăm nu doar pentru medici, unde ne propunem salarii apropiate, sigur, la finalul celor patru ani de guvernare… Realizator: Rămaneţi patru ani la Palatul Victoria? Sorin Grindeanu: PSD-ul da. Sigur. Realizator: Dvs, Sorin Grindeanu? Sorin Grindeanu: Asta o s-o hotărască oamenii. Dacă ceea ce facem noi acolo facem bine şi dacă ne menținem pe linia pe care oamenii ne-au dat-o prin vot, dandu-ne increderea, şi mergem pe ceea ce le-am promis oamenilor. Eu cred că lucrurile sunt cat se poate de clare din acest punct de vedere. Realizator: Sunteţi foarte răcit, pot să le spun eu telespectatorilor. Mulţumesc că aţi venit totuși la emisiunea aceasta. Dacă aţi avea o problemă gravă de sănătate, aţi trata-o aici, in Romania sau aţi merge in străinătate? Sorin Grindeanu: Aici. Sincer, vă spun… Aici am tratat toate lucrurile, şi eu, şi familia mea. Pentru că am incredere in primul rand in medici şi in ceea ce inseamnă profesionalismul personalului din acest domeniu. Şi nu numai din acest domeniu. Să ştiţi, dacă extrapolăm lucrurile şi am spus acest lucru in discursul in Parlament, e foarte important şi dacă vorbim despre investitorii străini – ne dorim, şi e foarte bine, să vină cat mai mulţi, dar nu să vină in Romania pentru că sunt salarii mici, ci să vină in Romania pentru că avem un personal calificat, o resursă umană foarte bună, care aduce plus valoare. Astea sunt lucrurile pe care ni le dorim. De asemenea, dacă vorbim de mediul de afaceri, e foarte important să incurajăm şi capitalul autohton. Realizator: Sunteți un om bogat, domnule Sorin Grindeanu? Sorin Grindeanu: Nu, dar nici sărac, pentru că sunt, cred, undeva in zona de mijloc. Realizator: Mai avem foarte puţină vreme la dispoziţie, dar aţi promis la inceputul emisiunii că veţi mai veni la Romania TV. V-aş ruga să faceți scurte caracterizări, o propoziție, o frază, dacă vreți, pentru liderii politici ai momentului şi aş incepe cu preşedintele Klaus Iohannis. Sorin Grindeanu: Să ştiţi că evit să fac lucrurile acestea, şi vă spun de ce: mulţi dintre ei, şi aţi avut dvs exemplul in presă, prea puţin i-am cunoscut, şi interacțiunea o dată sau de două ori cu o persoană nu iţi formează imaginea de ansamblu. Un exemplu a fost acel sms celebru, eu neavand numărul de telefon, dar nu e nicio ruşine. N-aveam de unde să-l am in acel moment. Realizator: Să ştiţi că nici eu nu il am. Liviu Dragnea. Sorin Grindeanu: A, aici sigur e un om pe care-l cunosc şi care a format această echipă de care vă spuneam pe parcursul emisiunii. Nu că a format-o, a şi condus-o şi ne-a condus extrem de bine şi la alegerile locale şi la alegerile generale, astfel incat să obținem scorurile de care vorbeam, scoruri istorice. Eu am prins foarte mulţi președinți PSD. Sunt membru din 1996 şi am văzut fiecare cu plus şi cu minus, fiecare dintre ei au avut atuuri şi defecte. In acest moment, modul in care, şi la locale şi acum, a ştiut să ne aşeze pe fiecare dintre noi, a dus la maximizarea procentului PSD, ceea ce inseamnă calități foarte bune de lider. Realizator: Spuneţi cateva cuvinte despre Traian Băsescu, vă rog, domnule Grindeanu. Sorin Grindeanu: Nu m-am intalnit decat o singură dată cu domnul Traian Băsescu. Realizator: Pot să intreb in ce context? Sorin Grindeanu: Da, cand am depus jurămantul, eram in guvernul Ponta. Realizator: Ministrul al comunicațiilor. Sorin Grindeanu: Da, ultimul guvern, şi dansul nu plecase incă din funcţia de preşedinte, dar se caștigaseră alegerile, era acea perioadă de tranziție, se caștigaseră alegerile de către domnul Klaus Iohannis. A fost o chestiune scurtă. Sigur, pot să am o imagine formată de dvs, de presă, o imagine pe care o am şi dată de măsurile sau de acțiunile pe care le-a luat fiecare om politic. Dar m-aţi intrebat personal, l-am văzut o singură dată, nu pot să am… Realizator: Călin Popescu Tăriceanu. Sorin Grindeanu: Un om pe care in ultima perioadă l-am intalnit foarte des. Vreau să-i transmit, deşi cu o zi intarziere, La mulţi ani!. Ieri a fost ziua domnului preşedinte Tăriceanu. Realizator: La mulţi ani!. Sorin Grindeanu: Un om serios, un om politic in adevăratul sens al cuvantului, care işi apără cu tărie principiile. Realizator: Gabriela Firea. Sorin Grindeanu: Un foarte bun primar al Bucureștiului. Realizator: O vedeţi președinte? Sorin Grindeanu: Președintele de ce? Realizator: De ţară. Judecand după modelul Klaus Iohannis de la Primărie la Preşedinţie, Traian Băsescu de la Primărie la Preşedinţie. Sorin Grindeanu: Eu cred că fiecare dintre noi ne-am inţeles rolul in această perioadă şi vă spuneam că am fost așezați fiecare acolo unde dăm rezultatele cele mai bune şi unde potențialul nostru este valorificat la maximum. Nu hotărăște X au Y cine va fi președinte. Avem un Comitet Executiv Naţional, avem un preşedinte al partidului. Pană in 2019 mai e mult. Realizator: Intenţionaţi să vă luaţi vacanţă curand? Sunt ultimele secunde. Sorin Grindeanu: Nu, chiar nu, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut. Vă aminteam cateva pe parcursul emisiunii şi trebuie să ne ţinem de ele. Realizator: Mulţumesc. Sorin Grindeanu: Şi eu vă mulţumesc. Realizator: Vă mulţumesc foarte mult, domnule premier, pentru prezenţa in această ediţie specială la Romania TV. Doamnelor şi domnilor, şi dvs vă mulţumesc pentru atenţie.

