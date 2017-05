Premierul Sorin Grindeanu a evidențiat evoluția pozitivă a economiei românești în cursul întrevederii cu Anthony De Lannoy, membru al board-ului FMI

Premierul Sorin Grindeanu a avut astăzi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu Anthony De Lannoy, membru al board-ului FMI. Șeful Executivului a evidențiat cu acest prilej evoluția pozitivă a economiei Romaniei, confirmată de datele Institutului Național de Statistică, potrivit cărora, produsul intern brut in primul trimestru al acestui an a fost, in termeni reali, mai mare cu 5,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, peste prognozele analiștilor. Premierul Sorin Grindeanu s-a referit și la excedentul bugetar de peste 1,64 miliarde lei, respectiv 0,2% din PIB, inregistrat in primele trei luni ale acestui an. Anthony De Lannoy a salutat evoluțiile economice menționate de premierul Sorin Grindeanu și a asigurat de intreg sprijinul FMI pentru consolidarea acestui trend și menținerea țintelor stabilite. Aceste date plasează, intr-adevăr, Romania pe o poziție bună. Ele vor fi luate in calcul pentru următorul raport al FMI de evaluare a stabilității sectorului financiar, a declarat oficialul FMI. Pe de altă parte, prim-ministrul Sorin Grindeanu a dat asigurări că măsurile pe care Guvernul le are in vedere pentru perioada următoare nu vor schimba această evoluție și că analizează săptămanal cu reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice și cu cei ai ANAF menținerea Romaniei in ținta de deficit bugetar de 3%. In acest context, șeful Executivului s-a referit și la proiectul legii salarizării unitare, aflat acum in Parlament, prin care se dorește situarea salariilor din sectorul bugetar la un nivel cat mai corect și realist, care să țină cont atat de nivelul de pregătire profesională, cat și de experiență și rezultate. Dorința noastră este să analizăm atent fiecare măsură inainte de a fi implementată, iar pană acum ne-am menținut in parametrii promiși, a declarat premierul Sorin Grindeanu. La intalnire a participat și Marius Nica, consilier de stat al premierului Sorin Grindeanu.

