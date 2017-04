Premierul Sorin Grindeanu a discutat cu producătorii de vaccinuri o serie de soluții pentru preîntâmpinarea crizelor de vaccinuri

Galerie foto Premierul Sorin Grindeanu a propus, astăzi, marilor producători de vaccinuri de pe piața romanească o serie de direcții de acțiune pentru a se asigura predictibilitate in procesul aprovizionării cu vaccinuri și pentru a fi preintampinate, pe viitor, potențialele crize. Intalnirea șefului Executivului și ministrului sănătății, Florian Bodog, cu reprezentanții Pfizer, MSD Romania, GSK Romania și Sanofi a avut loc la Palatul Victoria, in contextul Săptămanii Europene a Imunizării 2017. Cred că situația vaccinării chiar devine o urgență. Sunt extem de hotărat să rezolvăm impreună această problemă. Mă aștept ca Ministerul Sănătății, impreună cu dumneavoastră, marii producători de vaccinuri, să venim cu soluții extrem de clare și predictibile, incat să nu mai avem probleme anii viitori, a declarat premierul Grindeanu. Măsurile propuse de șeful Executivului au in vedere: Instituirea unui sistem eficient de management al vaccinului; Modificarea legislației in privința modului de achiziție in cazul vaccinurilor, astfel incat procesul să fie transparent și predictibil; Realizarea unui plan multianual al necesarului de vaccinuri in Romania; Realizarea unui stoc național de vaccinuri pentru situații speciale. Reprezentanții producătorilor și-au exprimat disponibilitatea de a lucra impreună cu Guvernul la definitivarea mecanismului care să asigure predictibilitate, flexibilitate și continuitate in aprovizionarea cu vaccinuri și au apreciat deschiderea guvernului pentru dialog in acest sens. Totodată, au subliniat importanța cooperării in planificare, pentru asigurarea in timp util a dozelor de vaccin care ar putea fi necesare. Ministrul sănătății, Florian Bodog, a menționat că proiectul Legii vaccinării se află, in continuare, in dezbatere publică și că este deschis tuturor propunerilor, astfel incat să rezulte un cadru legal care să asigure un sistem fluid de aprovizionare cu vaccinuri, precum și informarea corectă a populației in ceea ce privește importanța prevenției. Intrevederea cu producătorii de vaccinuri va fi reluată, in aceeași formulă, in aproximativ două săptămani, pentru prezentarea primelor concluzii și soluții concrete propuse. De asemenea, premierul va mai avea intalniri, pe aceeași temă, și cu asociații ale medicilor, manageri de spitale, organizații nonguvernamentale și alți reprezentanți ai sistemului de sănătate din țara noastră.

