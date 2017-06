Premierul Sorin Grindeanu a discutat cu o delegație a Băncii Mondiale despre perspectivele parteneriatului cu România

Premierul Sorin Grindeanu a avut astăzi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu o delegaţie a Băncii Mondiale, formată din Arup Banerji, director pentru țările Uniunii Europene, Tatiana Proskuryakova, noul director de țară pentru Romania și Ungaria, și Elisabetta Capannelli, directorul de țară pentru Romania și Ungaria care iși incheie mandatul. Discuțiile au vizat perspectivele parteneriatului dintre Romania și Banca Mondială. Ne dorim continuarea și dezvoltarea acestui parteneriat, foarte important, prin care Banca Mondială a oferit Romaniei valoare adăugată, a declarat prim-ministrul Sorin Grindeanu. Reprezentanţii Băncii Mondiale și-au exprimat la randul lor disponibilitatea de a continua parteneriatul cu Romania și de a-i oferi sprijin in dezvoltarea de noi proiecte, dorind să cunoască, in acest scop direcțiile in care Guvernul consideră necesară asistența Băncii Mondiale.

