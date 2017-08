Premierul Mihai Tudose: Vizita președintelui Franței în România este extrem de importantă pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale

Premierul Mihai Tudose va oferi, astăzi, un dejun de lucru in onoarea președintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron, aflat in vizită in Romania, ca parte a turneului regional pe care președintele francez il face in aceste zile. Vizita președintelui Franței in Romania este extrem de importantă pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale, indeosebi in domeniul economic, precum și pentru consolidarea cooperării in plan european, in dosarele de interes major pentru ambele părți, consideră premierul Mihai Tudose. In cadrul dejunului de lucru vor fi abordate aspecte privind cooperarea in sectoarele economic, energetic, cercetare și cultural. Premierul Mihai Tudose va prezenta progresele economice ale țării noastre, măsurile luate de Guvern in acest domeniu și oportunitățile de investiții, in condițiile in care Romania a inregistrat in trimestru al doilea o creștere economică de 5,9%, cea mai mare din UE. Aderarea Romaniei la Spațiul Schengen este un alt subiect de interes, avand in vedere că țara noastră indeplinește condițiile tehnice, decizia fiind in acest moment la nivel politic, iar țara noastră se bazează pe sprijinul constant al partenerului tradițional, Republica Franceză. Șeful Executivului va exprima interesul Guvernului de la București pentru continuarea dialogului susținut in pregătirea Președinției Romaniei a Consiliului UE, pornind de la expertiza Franței in domeniul afacerilor europene. Pregătirea Sezonului cultural Romania-Franța, desfășurat in perioada 1 decembrie 2018-30 iunie 2019, care va marca Centenarul creării Romaniei moderne și va oferi șansa unei mai bune cunoașteri a țării noastre in plan extern, se va afla intre subiectele dejunului de lucru. Delegația romană condusă de prim-ministrul Mihai Tudose este compusă din ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, ministrul Economiei, Mihai Fifor, secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Externe, șeful misiunii de onoare, George Ciamba, ambasadorul Romaniei in Franța, Luca Niculescu, rectorul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Sorin Cimpeanu, membru al Camerei Deputaților, consilierii de stat Florin Vodiță, Gabriel Andronache, Felix Rache. Din delegația franceză condusă de președintele Emmanuel Macron fac parte ministrul Afacerilor Europene, Nathalie Loiseau, ambasadoarea Franței in Romania, Michele Ramis, Șeful Statului Major particular al Președintelui, Amiral Bernard Rogel, consilierii Philippe Etienne, Clement Beaune, Barbara Frugier, Nicolas Jegou.

