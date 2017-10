Premierul Mihai Tudose și omologul său bulgar, Boiko Borisov, au inaugurat Punctul Comun de Trecere a Frontierei Lipnița-Kainargea

Galerie foto Declarațiile premierului Mihai Tudose și ale omologului său bulgar Boiko Borisov, la ceremonia de inaugurare a Punctului Comun de Trecere a Frontierei Lipnița-Kainargea [Check against delivery] Mihai Tudose: Bună dimineața. Este o onoare să ne aflăm aici, astăzi, la un moment simbolic. Este un moment care deschide o zi ce va sta sub semnul interconectivității și al eforturilor comune ale celor două guverne, eforturi in vederea operaționalizării a tot ceea ce inseamnă interconectare locală, regională, energetică, de siguranță, in comun a celor două țări. Sunt onorat că impreună cu domnul prim-ministru al Republicii Bulgariei dăm startul unei zile care cred eu că va fi de insemnătate pentru viitorul comun al celor două țări. Boiko Borisov: Mulțumesc că sunteți aici, mulțumesc și colegilor dvs, in pofida dificultăților și după atata timp, avand in vedere politica comună a celor două țări, in ceea ce privește călătoria persoanelor și afacerile bilaterale. Sperăm că acesta nu este singurul punct pe care il deschidem impreună, sperăm să deschidem şi un pod in curand. Bineințeles că vom avea de discutat diferite probleme şi sperăm că vom deschide mai multe puncte de frontieră, lucru ce va favoriza transportul, turismul, cooperarea economică. Incă o dată, mulțumesc pentru efortul depus! Din acest moment, punctul de frontieră va funcționa intre orele 8.00 şi 20.00 pentru autovehiculele de pană la 3,5 tone.

