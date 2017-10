Premierul Mihai Tudose s-a întâlnit cu reprezentanții Uniunii Naționale a Patronatului Român

Galerie foto Modificarea mecanismului de plată defalcată a TVA, trecerea contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului in cea a angajatului și imbunătățirea relației statului cu mediul de afaceri au fost principalele teme discutate astăzi la intalnirea premierului Mihai Tudose cu reprezentanții Uniunii Naționale a Patronatului Roman (UNPR). Prim-ministrul Mihai Tudose a precizat că măsura split TVA va fi modificată și flexibilizată in dezbaterile din Parlament, in concordață cu propunerile rezultate din discuțiile cu reprezentanții mediului de afaceri. Mai exact, colectarea defalcată a TVA nu se va mai aplica pentru toate firmele incepand cu 2018, ci doar pentru cele aflate in insolvență, faliment, cele care inregistrează datorii in plata TVA, companiile cu capital de stat. Vom veni in scurt timp cu o nouă formă a colectării defalcate a TVA, care va răspunde solicitărilor formulate in această perioadă de reprezentanții mediului de afaceri, a subliniat șeful Executivului. Reprezentanții UNPR au salutat decizia Guvernului de a amenda mecanismul de colectare diferențiată a TVA. Totodată, au precizat că trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat reprezintă, din punctul lor de vedere, o oportunitate care nu va afecta venitul net al salariaților. Primul-ministru și reprezentanții UNPR au agreat un mecanism de colaborare periodic, in cadrul căruia să fie propuse și analizate măsuri pentru imbunătățirea relației statului cu mediul de afaceri, stimularea incadrării in muncă și a competitivității, reducerea birocrației, inclusiv in sensul creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene de către mediul privat, promovarea firmelor romanești pe piețele externe. La intalnirea de astăzi, de la Palatul Victoria, au mai participat vicepremierul Marcel Ciolacu, secretarul de stat din MFP, Daniela Pescaru, consilierii de stat ai premierului Ramona Lohan, Gabriel Andreescu și Felix Rache, precum și specialiști in fiscalitate.

Comments

comments