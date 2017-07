Premierul Mihai Tudose: România este un partener serios în Uniunea Europeană, care își va respecta toate angajamentele asumate

Premierul Mihai Tudose va avea maine, la Bruxelles, intrevederi cu inalți oficiali europeni, in cadrul primei vizite externe a șefului Executivului. Vor fi prezentate prioritățile actualului Guvern, cu accent asupra temelor economice, poziția Romaniei privind viitorul Uniunii Europene, pregătirea preluării președinției Consiliului European și imbunătățirea absorbției fondurilor europene. Prim-ministrul roman va avea intrevederi cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, și cu comisarul european pentru politica regională, Corina Crețu. – Este prima mea vizită la Bruxelles in calitate de prim-ministru, temeinic pregătită din punct de vedere tehnic. Vreau să transmit mesajul că Romania este un partener serios, care iși va respecta toate angajamentele asumate anterior. Ne dorim o colaborare foarte bună in relația cu Uniunea Europeană, așa cum ne-am angajat, de altfel, și prin Programul de Guvernare. Suntem pregătiți să creștem calitativ prezența Romaniei la nivelul instituțiilor europene și să contribuim la consolidarea proiectului european, inclusiv din perspectiva responsabilității pe care ne-o vom asuma in primul semestru al anului 2019, in primul mandat romanesc la președinția Consiliului Uniunii Europene, a declarat premierul Mihai Tudose. Din delegația condusă de premierul Mihai Tudose va face parte ministrul-delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. *** PROGRAM – VIZITA PREMIERULUI MIHAI TUDOSE LA BRUXELLES 11 iulie 2017 Ora 13:30 Intrevedere cu Donald Tusk, președintele Consiliului European (Oportunități foto/video pentru oficiali) Ora 15.00 Intrevedere cu Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, și cu Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene (Oportunități foto/video pentru presa acreditată) Ora 16.00 Intrevedere cu Corina Crețu, comisarul european pentru politică regională (Oportunități foto/video pentru oficiali) Ora 16.45 Declarații de presă (Sediul Reprezentanței Permanente a Romaniei pe langă Uniunea Europeană) Ora 18.00 Intrevedere cu Antonio Tajani, președintele Parlamentului European (Oportunități foto/video pentru presa acreditată) Notă: Ora de desfășurare a evenimentelor este ora locală.

