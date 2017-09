Premierul Mihai Tudose: Obiectivele politicii de coeziune se suprapun perfect cu interesele de dezvoltare ale României

Galerie foto Prim-ministrul Mihai Tudose a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație condusă de Karl-Heinz Lambertz, președintele Comitetului Regiunilor (CoR). La intrevedere au participat ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, și consilierii de stat Felix Rache și Florin Vodiță. Mesajul transmis oficialilor CoR a fost axat pe importanța politicii europene de coeziune pentru Romania și pe atingerea țintelor pe care Guvernul și le-a propus pentru atragerea de fonduri prin programele de finanțare pentru dezvoltare regională și coeziune. Romania este prima țară pe care Karl-Heinz Lambertz o vizitează in calitate de preşedinte al Comitetului Regiunilor, iar acest lucru a fost apreciat drept un semnal important pentru țara noastră de către prim-ministrul Mihai Tudose. Obiectivele Comitetului Regiunilor se suprapun perfect cu interesele de dezvoltare ale Romaniei prin politica de coeziune a Uniunii Europene. Vă asigur că Romania va fi și in continuare un partener stabil și serios, iar eforturile noastre vor continua in direcția utilizării eficiente a fondurilor alocate de la bugetul Uniunii Europene, a declarat premierul Mihai Tudose. Șeful Executivului și ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, au punctat pașii pe care Romania i-a inregistrat in materie de atragere a fondurilor europene, exprimandu-și totodată susținerea față de ideea unei alianțe pentru coeziune cu statele membre ale Uniunii Europene, inițiată de către Comitetul Regiunilor. In perspectiva primului mandat al Romaniei la președinția Consiliului Uniunii Europene, din primul semestru al anului 2019, premierul Mihai Tudose și ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, au pus accent pe faptul că țara noastră abordează incă de acum, cu responsabilitate, sarcina care ii va reveni in calitate de președinte al Consiliului, cand o atribuție importantă va fi inclusiv gestionarea politicii de coeziune. S-a discutat, totodată, despre importanța politicii de coeziune chiar și in contextul unor provocări majore cu care se confruntă in prezent Europa, cum sunt fenomenul migrației și chestiunile de Securitate și despre necesitatea unei corelări a prevederilor Pactului de Stabilitate cu nevoile de dezvoltare și de investiţii majore ale regiunilor. Alt subiect abordat a vizat necesitatea unei implicări mai mari a administrațiilor locale in dezvoltarea economică a regiunilor Europei.

