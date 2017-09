Premierul Mihai Tudose la întâlnirea cu Ford: România este un mediu favorabil extinderii investițiilor

Premierul Mihai Tudose s-a intalnit astăzi, la Palatul Victoria, cu o delegație a companiei Ford condusă de vicepreședintele Andrew McCall, intrevedere ce face parte din dialogul constant dintre Guvern și reprezentanții mediului de afaceri. Vicepreședintele Ford a discutat despre stadiul implementării investiției Ford de la Craiova, inclusiv despre crearea celor aproape 1700 de noi locuri de muncă, anunțate deja de companie. Prim-ministrul Mihai Tudose a subliniat importanța industriei auto pentru economia romanească, atat din perspectiva ponderii sale in dezvoltarea PIB, cat și din socială, prin crearea de noi locuri de muncă atat in mod direct, cat și prin efectul de angrenare economică. ‘Romania este un mediu favorabil pentru creșterea investițiilor, iar dezvoltarea fabricii Ford de la Craiova confirmă acest lucru. Investiții mai multe inseamnă mai multe locuri de muncă și mai bine plătite, a afirmat șeful Executivului. Un alt punct atins in timpul intrevederii s-a referit la infrastructură. In acest context, premierul Tudose a menționat că Autostrada Pitești-Sibiu și legătura intre Pitești și Craiova sunt priorități ale Guvernului, urmand să fie finalizate pană la sfarșitul mandatului. La intalnire au mai participat, din partea Guvernului, consilierii de stat Marius Nica, Gabriel Andronache și Felix Rache. ***

