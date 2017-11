Premierul Mihai Tudose: Interesul Guvernului este să încurajăm tânăra generație să citească, iar pe cei din generația noastră și a părinților noștri, să se întoarcă la lectură

Galerie foto Programul Centenar va include un proiect național prin care romanii vor fi incurajați să citească, a fost concluzia intalnirii de lucru de astăzi a premierului Mihai Tudose cu reprezentanții Asociației Editorilor și Distribuitorilor din Romania. Interesul nostru, al Guvernului, este să incurajăm tanăra generație să citească, iar pe cei din generația noastră și a părinților noștri, să se intoarcă la lectură. Vă invit să gandim impreună un proiect național in acest sens. Avem toată disponibilitatea să sprijinim cu fonduri bugetare finanțarea acestui proiect, pe care să il cuprindem in Programul Centenar, a afirmat prim-ministrul Mihai Tudose. Proiectul prin care romanii vor fi incurajați să citească va avea mai multe componente, intre care o campanie națională de valorizare a lecturii și a scriitorilor romani, in care personalități cu notorietate și mijloace media vor fi invitate să se alăture instituțiilor statului. De asemenea, sunt avute in vedere și alte mijloace, inclusiv financiare, prin care să fie susținută activitatea de editare a cărților și atragerea tinerei generații spre lectură. Reprezentanții Guvernului și cei ai Asociației Editorilor și Distribuitorilor din Romania vor continua consultările pentru stabilirea acțiunilor comune ce vor fi incluse in acest proiect. La intalnirea de astăzi, de la Palatul Victoria, au mai participat, din partea Guvernului, vicepremierul Marcel Ciolacu, ministrul Culturii și Identității Naționale, Lucian Romașcanu, consilierul de stat, Felix Rache.

